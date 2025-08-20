Un viaje por mil años de historia de CyL: llega a Segovia una exposición que revela los secretos de varias épocas

Inauguración de la exposición ‘Del arca a la nube: mil años de archivos de la Administración Local en Castilla y León’ Diputación de Segovia

El patio de Columnas del Palacio Provincial de Segovia se ha convertido en un auténtico museo al aire libre con la exposición ‘Del arca a la nube: mil años de archivos de la Administración Local en Castilla y León’, que después de pasar por varias provincias de la Comunidad ahora aterriza en Segovia con un objetivo: ayudar a entender el papel de los archivos como centros custodios de patrimonio, identidad y memoria colectiva.

La muestra, inaugurada este miércoles por el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, y en la que también colabora la Junta de Castilla y León y varios Archivos de la Comunidad Autónoma, exhibe un conjunto de archivos que, tal y como ha asegurado Bravo, “esconden algunos de los mayores secretos de las comunidades y poblaciones de las distintas épocas desde que existen”.

“Gran parte de nuestra historia está escrita y conservada en estos archivos y de ahí la importancia de que no se pierdan y de que les demos el valor que merecen a la hora de salvaguardarlos”, ha apuntado.

Esta se puede visitar hasta el próximo 30 de septiembre y en ella, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), la organizadora, propone un viaje de más de una veintena de réplicas de documentos que van desde 1091 hasta 1944, año del legajo más reciente de los expuestos, consistente en un sorprendente padrón del tributo de circulación de cochecitos de niño por la ciudad de León.

La muestra comienza con una carta de compromiso perteneciente al archivo de la propia Diputación de Segovia y otorgada en 1484 por Rodrigo Maldonado, guarda y vasallo de los Reyes Católicos, a favor de su mujer, ama de la Infanta Isabel, por la que le da licencia para que pueda vender, cambiar o enajenar todos los bienes.

Esta, además, se divide en tres partes: la primera, dedicada a la Edad Media, del siglo XI al XV; la segunda, a la Edad Moderna, entre el XV y el XVIII; y la tercera a la Edad Contemporánea, en concreto a los siglos XIX y XX.

En sus vitrinas, los visitantes podrán descubrir desde cómo eran las cartas de privilegios emitidas por Alfonso IX de León o Juan II de Castilla hasta cómo era la Torah de la sinagoga soriana de Ágreda, pasando por libros de cuentas de distintas villas o las mismas ordenanzas de la villa de Cuéllar de 1547.

“Algunos de estos documentos, además de históricos son curiosos y por eso queremos utilizarlos como reclamo, porque ¿a quién no le llama la atención tener frente a sus ojos una póliza de seguro de 1509?”, ha manifestado el vicepresidente de la Diputación haciendo alusión a uno de los archivos pertenecientes al expositor dedicado a la Edad Moderna.

La exposición se enmarca en el proyecto piloto sobre fondos y archivos municipales puesto en marcha en la provincia de Segovia junto a la Asociación de Archiveros de Castilla y León, y la inauguración también ha contado con la asistencia de varios diputados provinciales, la responsable del Archivo de la institución provincial, Susana Vílches; y la coordinadora de la sección local de la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), Nuria Martín.