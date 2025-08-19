Las dos impresionantes rutas por Segovia para observar el eclipse solar del próximo año

El Área de Turismo de la Diputación organiza la sexta edición del programa ‘Viajero, yo te enseñaré Segovia’ Cedida

El Área de Turismo de la Diputación de Segovia ha presentado la sexta edición del programa “Viajero, yo te enseñaré Segovia”, una iniciativa que busca mostrar la provincia desde una perspectiva diferente y poner en valor el trabajo de los guías turísticos oficiales.

En esta ocasión, la campaña toma como hilo conductor un acontecimiento único que marcará el calendario turístico de la provincia: el eclipse total de sol que atravesará Segovia el 12 de agosto de 2026.

La edición de 2025, como antesala a este evento, girará en torno a la rememoración del eclipse que cruzó la provincia hace 120 años, en 1905.

Durante la presentación, el diputado de Turismo, subrayó que la propuesta sigue la línea de otras ediciones en las que se han diseñado rutas con un marcado componente histórico y cultural. “Queremos resaltar espacios de especial relevancia en nuestro patrimonio, igual que hicimos en años anteriores con senderismo con Historia o escenarios de cine”, señaló.

El programa reproducirá la expedición de eruditos que recorrió Segovia en 1905 para presenciar el eclipse, visitando los mismos pueblos y replicando algunas de sus actividades.

Esta recreación se desarrollará en dos jornadas de nueve horas de duración: la primera el sábado 30 de agosto y la segunda el sábado 27 de septiembre.

Primera ruta: 30 de agosto

La jornada comenzará en Collado Hermoso con la visita a su iglesia y continuará hacia Arcones para conocer el museo de las Hundas. En Prádena, tras recorrer la cueva de los Enebralejos, los participantes disfrutarán de una paella en el parque recreativo El Bardal.

La ruta finalizará en Casla, en cuyo mirador estelar se tomará una foto de grupo imitando la realizada en 1905. Entre los expertos invitados estarán el académico Juanma Moreno y Javier Gila, nieto de Segundo Gila, uno de los participantes de la expedición original.

Segunda ruta: 27 de septiembre

La excursión partirá de Riaza y continuará en Ayllón, donde los visitantes podrán observar el sol con telescopios y conocer detalles del eclipse de 1905.

Posteriormente, en Sepúlveda, se ofrecerá una visita teatralizada con acceso al Santuario de la Virgen de la Peña. El recorrido concluirá en Pedraza con la visita a su cárcel y castillo.

Ambas actividades incluirán un cuaderno de viaje inspirado en el libro “Ayllón en la Historia”, con espacios en blanco para que los participantes registren sus vivencias.

Las inscripciones deberán formalizarse de manera presencial en la oficina de Prodestur Turismo Segovia, ubicada en la Casa del Sello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. El coste será de 30 euros, con transporte en autobús y comida incluidos.

Los vehículos saldrán desde el parking de Venta Magullo, por lo que cada asistente deberá desplazarse hasta allí por su cuenta.