Un incendio forestal activa un amplio dispositivo en el Parque Nacional de Guadarrama

Un incendio declarado este sábado a las 17:37 horas en el Real Sitio de San Ildefonso obligó a activar un operativo de extinción en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El fuego permanece activo y, por el momento, se investiga la causa que pudo originarlo.

El nivel de peligrosidad se ha fijado en 0, lo que implica que no existe riesgo para la población ni para infraestructuras cercanas. Aun así, la rápida respuesta de los equipos de extinción busca evitar que las llamas puedan propagarse en un enclave natural de gran valor ecológico.

Hasta la zona se han desplazado 18 medios, entre ellos tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, ocho autobombas y tres helicópteros que apoyan las labores desde el aire.

El dispositivo permanece activo mientras se trabaja para estabilizar el perímetro y enfriar los puntos más sensibles.