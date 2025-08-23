La Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas bate récord de asistencia y se consolida como cita del verano segoviano

Martín Muñoz de las Posadas volvió a vestirse de fiesta este sábado con la celebración de la VII Feria del Tomate, un encuentro que ya se ha convertido en una de las grandes citas del verano en la provincia de Segovia.

La plaza del municipio y sus alrededores se llenaron de vecinos y visitantes atraídos por un programa que combinó gastronomía, cultura y tradición, y que en esta edición superó todas las expectativas en cuanto a asistencia.

El evento, enmarcado en la Caravana de Alimentos de Segovia, ofreció desde primeras horas de la mañana un abanico de propuestas para todos los públicos.

Las visitas guiadas al Huerto del Monje, los showcookings de pisto y gazpacho elaborados con tomates locales, las comidas populares y la música en directo convirtieron la jornada en un escaparate de sabor y convivencia en torno a uno de los productos estrella de la huerta segoviana.

Un reconocimiento al mundo rural

Uno de los momentos más emotivos de la feria fue la entrega del Tomate de Honor al programa de TVE1 Aquí la Tierra, en reconocimiento a su labor de divulgación del mundo rural y los productos de temporada.

Aunque el equipo no pudo acudir por estar cubriendo incendios en España, el alcalde de la localidad, José Antonio García, entregó el galardón a los hortelanos del municipio en su nombre.

“El año pasado dos de sus programas estuvieron dedicados a nuestros campos de girasol y a nuestras huertas, por lo que este premio es también un homenaje a ellos”, recordó.

La Caravana de Alimentos de Segovia contó en esta ocasión con la participación de 17 productores de la marca provincial y tres horticultores locales, Álvaro Iglesias, Daniel Ramos y Era, brotes y hortalizas para una nueva vida, que mostraron su satisfacción por el ambiente y las ventas logradas.

Queserías, bodegas, mieles, ahumados, cerveza artesanal y repostería completaron una oferta que convirtió la feria en un verdadero escaparate de la producción segoviana.

Una cita ya consolidada

Para la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, la feria es “un homenaje al campo y a quienes lo trabajan”, y la buena respuesta del público demuestra que “se ha consolidado como una cita indispensable en el calendario provincial”.

La próxima parada será la Feria de la Vendimia en Valtiendas, el 20 de septiembre, y cerrará el mes con la V Feria de Alimentos de Segovia en la Plaza Mayor de la capital, el 27 de septiembre.