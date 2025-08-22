Un hombre apuñala con un cuchillo en el abdomen a otro en un establecimiento comercial de Segovia

Un hombre de 31 años ha resultado herido tras recibir una puñalada por parte de otro en la calle José Zorrilla de Segovia.

La sala de operaciones 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas a las 16:44 horas alertando de que un hombre había sido agredido con un cuchillo en el abdomen y que se encontraba sangrando.

En el lugar, el personal sanitario atiende al herido y, posteriormente, es trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.

El presunto agresor abandonó el establecimiento tras el apuñalamiento y fue localizado pocos minutos después en su propio domicilio. Lugar donde fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Hasta el lugar, acudió la Policía Local de Segovia y el Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, dieron aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y el personal del centro de salud.