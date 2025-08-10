Evacuado en UVI móvil tras quedar inconsciente al caer de un coche en marcha en la provincia de Segovia
Los hechos han ocurrido en Cabañas de Polendos.
Más sucesos: Triplicaba la tasa de alcohol y ya lo habían pillado antes: investigado un camionero en la A-1 en Segovia
Un joven de 29 años ha sido evacuado en estado inconsciente tras caer de un coche en marcha que estaba circulando por la carretera SG-V-2221 en Cabañas de Polendo (Segovia).
Los hechos han ocurrido a las 05:25 horas de este domingo, cuando una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha avisado del suceso en el kilómetro 13 de la citada vía, precisando asistencia sanitaria para la víctima.
El aviso ha sido posteriormente trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias de Sacyl, que hasta el lugar ha mandado una UVI móvil.
Finalmente, tras atender a la víctima, el personal del Sacyl ha trasladado a la misma en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial de Segovia.