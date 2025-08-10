Evacuado en UVI móvil tras quedar inconsciente al caer de un coche en marcha en la provincia de Segovia

Un joven de 29 años ha sido evacuado en estado inconsciente tras caer de un coche en marcha que estaba circulando por la carretera SG-V-2221 en Cabañas de Polendo (Segovia).

Los hechos han ocurrido a las 05:25 horas de este domingo, cuando una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha avisado del suceso en el kilómetro 13 de la citada vía, precisando asistencia sanitaria para la víctima.

El aviso ha sido posteriormente trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias de Sacyl, que hasta el lugar ha mandado una UVI móvil.

Finalmente, tras atender a la víctima, el personal del Sacyl ha trasladado a la misma en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial de Segovia.