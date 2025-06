Así es el único pueblo regionalista castellano: un alcalde DJ que ha colaborado con Natos y Waor

Diego Hernández (Madrid, 1992) es un alcalde diferente y polifacético. Este joven de 33 años, que se define como castellanista y ruralista, nació en la capital madrileña pero se trasladó al pueblo de su madre, el municipio segoviano de La Matilla, al finalizar la carrera de Geografía y Ordenación del Territorio con el objetivo de contribuir a revitalizar el pueblo y demostrar que se podía vivir en él.

Esta localidad de la provincia de Segovia cuenta con tan solo 71 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, y se encuentra a 42 kilómetros al noroeste de la capital segoviana.

Después de trabajar como agente de desarrollo rural en la localidad, en las elecciones municipales de 2019, con tan solo 26 años, este joven decidió presentarse a la Alcaldía por el PSOE, un cargo que revalidó en los últimos comicios locales de 2023, en esa ocasión bajo las siglas del Partido Castellano-Tierra Comunera, la formación a la que había sido afín desde la adolescencia.

El alcalde de La Matilla enarbolando la bandera de Castilla y León

Hernández, que es en la actualidad el único regidor en solitario del PCAS-TC en Castilla y León, aunque el partido cuenta con otros cinco alcaldes en coalición con España Vaciada en municipios de la provincia de Burgos, combina su faceta como alcalde con su profesión: la música.

El alcalde de La Matilla es DJ, productor y músico folklórico y ha trabajado con artistas de primer nivel como Natos y Waor o Recycled J, que son sus amigos desde hace años y de cuyos éxitos se muestra "muy orgulloso". Precisamente, participó en el concierto del prestigioso dúo de rap madrileño en el Estadio Metropolitano de Madrid el pasado 7 de junio.

Hernández atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar su trayectoria vital, el trabajo que ha llevado en el pueblo durante los últimos seis años, sus principales reivindicaciones a las administraciones y para alertar sobre la necesidad de luchar para dar un futuro al medio rural de la Comunidad.

El alcalde de La Matilla pinchando en la carpa del PCAS-TC en la fiesta de Villalar

De Madrid a La Matilla

"Nací en Madrid, mi madre es de La Matilla y es la típica persona que emigró a la ciudad y yo me crié allí. Pero los fines de semana y en verano iba al pueblo y tenía mucho amor al pueblo. Decidí estudiar Geografía y Ordenación del Territorio en la especialidad de Desarrollo Rural para intentar ayudar a mi pueblo, quería emprender esa lucha", asegura, en declaraciones a este medio.

Hernández comenta que nada más acabar la carrera, el mismo día en el que finalizó su último examen, cogió sus cosas y se trasladó a vivir a La Matilla. "Estuve trabajando como agente de desarrollo, combinándolo con la música, y estuve haciendo cosas por el pueblo", señala.

"Lo comenté con un amigo y nos presentamos para ver qué pasaba"

Durante aquellos años, este joven promovió la asociación cultural del municipio, fundó el equipo de fútbol y trabajó para recuperar el baile del paloteo, una tradición folklórica de La Matilla. "Hacía muchas cosas por el pueblo y solo me faltaba el Ayuntamiento, aunque yo lo tenía como una meta mucho más lejana", señala.

En aquel momento veía la Alcaldía como "algo muy serio y de gente más mayor" y reconoce que daba "hasta miedo" pero una amiga en la bolera de la también segoviana localidad de Grajera, que era concejala de su pueblo por el PSOE, lo terminó animando a presentarse. "Lo comenté con un amigo y nos presentamos para ver qué pasaba", señala.

Castellanista y ruralista

Hernández asegura que, aunque se presentó en las elecciones municipales de 2019 por el PSOE, él ya había votado en su juventud al PCAS-TC que, asegura, es un partido al que es "muy afín".

"Es un partido muy minoritario, que se preocupa por Castilla y por la tierra, no tiene esas luchas de poder y esa corrupción de los partidos grandes y me gustó mucho porque soy muy amante de Castilla, de la identidad cultural que tenemos y que se está perdiendo", asegura, comentando que conoció a una persona de la formación en la fiesta de Villalar y que le animó a unirse al partido.

El regidor de La Matilla, Diego Hernández

El PCAS-TC cuenta, en la actualidad, con seis alcaldes en la Comunidad pero el único regidor en solitario de la formación es Hernández en La Matilla, ya que los otros cinco forman parte de coaliciones con España Vaciada y se encuentran solo en la provincia de Burgos. El partido cuenta, en total, con 43 concejales en Castilla y León

Hernández se define como "castellanista y ruralista" y "regionalista castellano". "Yo me considero español y mi país es España pero considero que Castilla es una tierra que ha contribuido a crear España y creo que está muy olvidada por la gente y por las instituciones", apunta.

La formación a la que representa, cuando aún se denominaba Tierra Comunera, obtuvo un procurador por Burgos en las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 1999 y el regidor de La Matilla espera que, en algún momento, el castellanismo vuelva a vivir un auge similar.

"La revitalización de la identidad cultural castellana debería aglutinarse en torno a un movimiento político"

"Castilla está muy olvidada y es una pena pero creo que hay mucha gente que se está dando cuenta y está revitalizando la identidad castellana, sobre todo con iniciativas a nivel cultural. Se está produciendo un resurgir cultural y musical de Castilla", asegura.

El alcalde considera que todo ese movimiento cultural castellanista debería aglutinarse en torno a un movimiento político y apunta que en el PCAS-TC están impulsado una renovación, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación.

"De cara a Villalar hicimos una campaña con el lema 'Castilla es más que campos de trigo' y estamos apostando por una comunicación más moderna para llegar a la gente joven", asegura.

Diego Hernández, con su grupo de folklore

Seis años en la Alcaldía

Hernández echa la vista atrás a las elecciones municipales de 2019, cuando llegó a la Alcaldía, y recuerda que fue una "alegría enorme".

"Hicimos un programa electoral y un mitin, que nunca se había hecho en La Matilla, lo trabajamos mucho y era una propuesta muy joven porque yo tenía 26 años y me presenté con un compañero de 21. Éramos gente formada universitaria e hicimos las cosas muy bien, propuestas interesantes y la gente quería un cambio y una nueva forma de entender la política municipal", señala.

El regidor asegura que cuando se enteraron de que habían ganado fue "una sorpresa y una alegría enorme" y considera que su llegada a la Alcaldía ha contribuido a atraer a más gente joven al pueblo.

"Estamos trabajando mucho la idea de que en el pueblo se puede vivir"

"Cuando vine era el primer joven que venía al pueblo, porque la gente se iba, y, desde entonces, somos seis jóvenes en un pueblo de 70 habitantes y gracias a esto ha nacido una niña en La Matilla. Estamos trabajando mucho la idea de que en el pueblo se puede vivir", asegura.

Hernández señala que, en estos seis años, han trabajado para cambiar la mentalidad y la idea de que el pueblo estaba en decadencia y se estaba muriendo. "Nosotros queríamos transmitir la idea de que en La Matilla se puede vivir, que no era un pueblo solo para verano", afirma, haciendo hincapié en la multitud de ofertas culturales que han promovido.

"Tenemos el MatiRock, que es un festival de música independiente muy potente y muy trabajado, porque como vengo del tema cultural estoy dentro. Tenemos una agenda cultural durante todo el año, con teatro, cine, cinefórum, un montón de cosas que hacemos durante todo el año para que la gente vea que aquí se pueden hacer cosas", señala orgulloso.

Diego Hernández pinchando en la carpa del PCAS-TC en la fiesta de Villalar

Además, hace hincapié en su trabajo de la comunicación y la "transparencia" con una novedosa aplicación móvil. "Tenemos una aplicación para informar a los ciudadanos, para que vean lo que se hace, porque antes la gestión municipal era muy lejana", afirma.

También hizo un esfuerzo para recuperar la bandera y el escudo del municipio, a través de un estudio heráldico. "Hicimos una presentación y fue algo que supuso un orgullo para el pueblo", apunta.

Hernández asegura que otro de los aspectos importantes en los que ha trabajado al frente del Consistorio ha sido el del fomento de obras e infraestructuras que permitan vivir en el pueblo, ante el abandono del que adolecía cuando llegó a la Alcaldía.

"Tenemos una aplicación para informar a los ciudadanos, hemos cambiado las tuberías y estamos a punto de inaugurar una depuradora"

"Hemos cambiado las tuberías para mejorar la calidad del agua y estamos a punto de inaugurar una depuradora nueva. Sobre todo hemos intentado revitalizar el pueblo para que sea atractivo para que la gente joven quiera venir aquí", insiste.

El alcalde de La Matilla recuerda los años de la pandemia de la COVID-19 como los más duros de su mandato aunque apunta que, gracias a la naturaleza, la dispersión y un buen trabajo, lograron mantener un alto nivel de normalidad.

"Lo trabajamos muy bien y pudimos mantener las actividades culturales con mucho cuidado, no hubo ningún contagio, estamos muy orgullosos y conseguimos que toda la programación cultural que fue la más potente de la zona se llevase a cabo sin ningún problema y con muchas medidas de seguridad", afirma.

Diego Hernández, trabajando como DJ

Y asegura que la gente del pueblo "entendió que no podía prescindirse de la cultura, la alegría, el reírse y disfrutar" y ver "que se podía vivir en el pueblo y que no solo servía para descansar".

Reivindicaciones

En lo que se refiere a las reivindicaciones a las administraciones, Hernández asegura que están "realmente abandonados" y que la única administración que les ayuda de forma constante es la Diputación de Segovia, porque es "la más cercana".

El regidor es especialmente crítico con la Junta de Castilla y León. "Para el MatiRock teníamos una subvención y ahora han cambiado los criterios, necesitas tener un mínimo de 65.000 euros de gasto y no sé que evento pequeño puede tener ese nivel de gasto. Ahora solo ayudan a los grandes y eso va en contra de lo que es Castilla, que tiene muchos municipios muy pequeños", lamenta.

"Tenemos mucha decepción con la Junta mientras que en la Diputación siempre encontramos ayuda y colaboración"

Y hace hincapié en que "la Junta no hace nada" por el pueblo y que, como mucho, "llega una subvención al año que encima viene de Europa o del Gobierno". "Tenemos mucha decepción con la Junta mientras que en la Diputación siempre encontramos ayuda y colaboración. Y en lo que se refiere al Gobierno es totalmente lejano y aún más distante", asegura.

Hernández asegura que los pueblos pequeños necesitan "más recursos para estar vivos" y denuncia que la Junta y el Gobierno "no ayudan ni facilitan ningún tipo de colaboración para nada".

El joven alcalde de La Matilla asegura, además, que en los pueblos pequeños "se vota más a la persona que al partido".

Diego Hernández en la Diputación de SEGOVIA

"Las siglas no van a trabajar por ese pueblo, quien va a trabajar es la persona con su equipo. Puede ser una persona maja, trabajadora y con ideas o una persona que no quiere nada y que no quiere actualizarse y no tiene visión. Y no tiene nada que ver con el partido, que trabaja a nivel nacional", señala.

Además, hace hincapié en que el PCAS-TC no le dice lo que tiene que hacer y en que las políticas las decide su equipo. "A este nivel de política lo que importa son los vecinos, porque somos muy poquitos, y los pueblos en sí, no la política nacional ni autonómica", insiste.

Un alcalde DJ y productor

El alcalde de La Matilla asegura que compatibilizar su profesión de DJ y productor musical con su labor al frente de la Alcaldía de este pequeño municipio segoviano es "algo muy costoso de compatibilizar". "A nivel personal es muy difícil porque supone una cantidad de horas y de tiempo que te desgasta muchísimo", señala.

La música es una de las pasiones de Hernández, que empezó a trabajar en el ámbito musical en Madrid "cuando era un chaval" y que ahora se dedica más que nunca a ello.

"Mi día a día es una locura, compatibilizar mi trabajo y la Alcaldía me desgasta muchísimo"

"Mi día a día es una locura, al tener mi proyecto y ser alcalde soy mi propio jefe todo el rato, y depende mucho de la agenda política, tienes un montón de reuniones y tienes que atender a un montón de cosas y el tiempo profesional suele estar más enfocado al fin de semana que es cuando hay más eventos", señala.

Hernández comenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León que suele dedicar los fines de semana a su trabajo en el ámbito musical ya que "gracias a Dios los fines de semana no suele pasar nada, aunque a veces surge una avería que es lo que más te puede descolocar".

Diego Hernández en La Matilla

"Ese es el problema de no tener recursos y empleados", lamenta, haciendo hincapié en que cuando tiene huecos se dedica a crear música, hacer propuestas o presupuestos y que el fin de semana es cuando se dedica a su labor de DJ, productor y músico folklórico "a tope". "Si hay huecos libres, puedo hacer alguna cosilla del Ayuntamiento pero en menor medida", apunta.

El alcalde de La Matilla está muy concienciado con el folklore de su tierra y eso le llevó a conformar un grupo de música tradicional. "Hicimos un grupo y tenemos un grupo de dulzainas y tocamos muchísimo en fiestas y eventos", comenta orgulloso.

"Natos y Waor, Recycled J o Zetazen son mis amigos de siempre, he trabajado con ellos y estoy muy orgulloso de sus éxitos"

En lo que se refiere al mundo de la producción musical, Hernández ha trabajado toda su vida en el mundo del rap. "Es a lo que me empecé a dedicar de chaval en Madrid, y muchos de mis compañeros han triunfado", señala, y comenta que ha trabajado con artistas de primer nivel como Natos y Waor, Recycled J o Zetazen.

"He trabajado toda la vida con ellos, son mis amigos de Madrid de siempre y estoy muy orgulloso de sus éxitos", señala.

En lo que se refiere a su proyecto personal como DJ, se centra más en la música de fiesta y dirigida a festivales, pinchando reggaetón, música urbana o techno, entre otros estilos. "Como productor trabajo también música de fiesta, toco muchos palos muy diferentes que son todos ellos parte de mi esencia y yo creo que tener un concepto amplio te enriquece", asegura.

Retos de futuro

Hernández no ha decidido aún si tratará de repetir mandato en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027, ya que, asegura, el desgaste "es considerable".

Diego Hernández, regidor de la localidad segoviana de La Matilla, en el campo castellano

"Cuando llegue 2027 ya llevaré ocho años y estoy deseando que aparezca alguien que quiera seguir con mi estela de trabajo, con esa idea fresca de renovación. Si alguien puede tirar del carro podría tener un perfil más bajo, por ejemplo como concejal, y si veo que no hay nadie pues quizás vuelva a presentarme. Es una respuesta difícil, pero ahora mismo diría más que no", apunta.

En cuanto a los retos de estos dos años de mandato que le quedan hasta los próximos comicios locales, señala que su principal hándicap es que "no hay casi dinero ni recursos" y que le gustaría hacer "muchas más cosas".

"Nos gustaría acabar de renovar las tuberías, mejorar las instalaciones deportivas porque yo soy muy deportista y me gustaría hacer algo deportivo a nivel personal por mi propia pasión con el deporte", señala, haciendo hincapié también en la necesidad de impulsar vivienda en el pueblo para atraer a los jóvenes a vivir allí.

"Si hubiera viviendas en alquiler o en venta vendría mucha más gente y se crearía mucho más tejido social y comunidad"

El alcalde de La Matilla se muestra convencido de que "si hubiera viviendas en alquiler o en venta vendría mucha más gente y se crearía mucho más tejido social y comunidad". "Yo vivo en la casa de mis abuelos y no tengo ninguna posibilidad de irme porque no hay oferta de vivienda", asegura.

Por ello, apuesta por "movilizar a la gente para que las viviendas se arreglen y salgan en alquiler" y por "hacer vivienda pública" y pide a la Junta "que haga algo" en este sentido por los pequeños pueblos.

"Además, nos gustaría hacer un centro de interpretación de los embutidos, hay dos fábricas en La Matilla porque hay una tradición. Por soñar, se pueden soñar muchas cosas pero es muy difícil porque no hay dinero", zanja Hernández, que hace hincapié en que, por encima de todo, su objetivo es "conseguir más recursos" para seguir revitalizando este pequeño pueblo segoviano.