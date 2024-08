La atleta segoviana que se ha hecho viral en los JJOO por su tremenda naturalidad ante las cámaras

Es habitual que en las entrevistas a deportistas de élite nos encontremos innumerables tópicos y frases hechas. Pero a veces hay excepciones, que nos sacan sonrisas y que además nos dan la oportunidad de conocer realmente a estos deportistas desde su plano más personal. Este pasado martes, la atleta segoviana Águeda Marqués ha protagonizado uno de esos momentos.

A pesar de hacer marca personal en los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024, la segoviana se quedó fuera de las semifinales y este miércoles ha tenido que enfrentarse a la repesca. Pero fue su reacción la que ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales. El buen encaje de los resultados, la naturalidad y el desparpajo de Águeda ha conquistado a las redes.

A pesar de no conseguir clasificarse para las semifinales directamente aún con el hito personal logrado, la atleta segoviana se mostró muy contenta con los resultados. Durante la entrevista para RTVE tras la carrera, Águeda Marqués se mostró pletórica a pesar de tener que ir a la repesca: "Me da un poco de rabia porque no he pasado de ronda, pero es que he hecho 04:01 que es mi marca personal, me he encontrado muy bien y es que ya está".

Para Águeda esto ha sido una "brutalidad" porque "con esto antes se conseguía diploma olímpico en la final", todo ello mientras soltaba una carcajada natural, "y ahora pues aquí estoy, en la eliminatoria". Y es que la corredora reconocía estar "en shock" pero "contenta" al lograr la marca personal.

Preguntado por el reportero por algunos cruces que tuvo durante la carrera, especialmente uno en la última curva con la japonesa Nozomi Tanaka que le hizo ralentizar el ritmo, Águeda Marqués apuntaba: "Sí, es que me he chocado con gente por ahí. Es que estaba tan concentrada que no me iba dando cuenta, pero ahí sí que me ha molestado la mujer esta, Tanaka, porque es que me he parado, he seguido y ahí vas un poco justa de fuerzas, pero estoy contenta, aún con la carrera que ha sido me he demostrado que estoy en plena forma y que es posible".

Unas palabras con desparpajo y siempre con una sonrisa en la boca que desataban todo tipo de reacciones en redes sociales. "Es muy malo no haber pasado a la semifinal, pero yo que sé, es que corre mucho la gente", concluía la atleta segoviana.

Pero finalmente sí que ha pasado a la semifinal, ya que Águeda ha logrado quedar tercera en la segunda serie de la repesca celebrada este miércoles y tratará de colarse en la final en esta su primera participación en unos Juegos Olímpicos.