Dos pueblos de Segovia contarán con parques de bomberos el próximo año

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, presentó el 20 de abril los proyectos de los dos parques de bomberos con los que contará el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la institución provincial y que comenzarán a funcionar en Palazuelos de Eresma y Boceguillas a lo largo del curso 2023/2024.

Tal y como ha explicado De Vicente, “con esta presentación demostramos que nuestros proyectos no se quedan solo en palabras, sino que se van haciendo realidad, cumpliendo los tiempos y sin dar pasos en falso, pues mientras yo sea presidente de esta Diputación no voy a hipotecar los intereses de nuestros pueblos ni el dinero de nuestros vecinos por los caprichos de otra administración que, en mi opinión, no ha sabido medir las consecuencias de aumentar de manera exponencial el coste de un servicio que se ha sobredimensionado hasta llegar al abuso, y todo por un informe de su jefe de Bomberos y del interventor del Ayuntamiento de Segovia que cuantifican que el convenio que existía debía pasar de 303.000 euros a 1.263.000 euros al año”.

Por eso, el presidente provincial ha argumentado que “con estos dos parques y los convenios con otras administraciones cubriremos las necesidades de toda la provincia en materia de extinción de incendios, de una manera responsable y sin duplicar servicios, pudiendo aprovecharnos de los recursos que ponen a nuestra disposición otras provincias limítrofes, con total garantía y de una forma beneficiosa para los intereses de nuestros ayuntamientos”.

Con estas premisas, Miguel Ángel de Vicente ha dado a conocer los detalles del SEPEIS de la Diputación de Segovia que “parte de la máxima de que los medios deben ser proporcionales a los riesgos”. La Comisión creada en la institución provincial ha distribuido el Servicio a partir del estudio pormenorizado de los riesgos cuya tipificación viene recogida en el Plan Provincial de Protección Civil, que fue aprobado en el Pleno de la Diputación, y que establece como riesgos altos las nevadas, los incendios forestales y las riadas. También define como riesgos medios la sequía, la contaminación de las aguas, las heladas y las nieblas, y en un nivel todavía inferior los incendios urbanos.

Una vez vistos los riesgos a los que está sometida esta provincia, llegamos a su análisis pragmático, analizando las intervenciones en las que los bomberos del Ayuntamiento de Segovia han intervenido en virtud del acuerdo existente y vigente en la actualidad entre ambas administraciones. Según estos datos, las salidas de los bomberos de la capital a la provincia, se sitúan en torno al centenar al año. Según se desprende de los datos registrados, el mayor porcentaje se produce en las zonas más pobladas y transitadas de la provincia, lo que da lugar a la mayor parte de las incidencias, por lo que la Comisión de SEPEIS ha determinado establecer el primer parque en Palazuelos de Eresma.

Del mismo estudio, se concluye que, pese a que no hay un gran número de intervenciones, el tiempo de desplazamiento de los recursos ante un posible siniestro en la zona del Nordeste, hace sensato que la segunda infraestructura se establezca en esta parte del territorio y, por ello, se ha elegido Boceguillas “por las características de la parcela, la facilidad de acceso a las vías de comunicación y por encontrarse en una zona idónea respecto al resto de ubicaciones que favorecen un solapamiento de las isócronas horarias ante una posible intervención, contando con el convenio que mantiene esta Diputación con la de Valladolid y sus parques de bomberos de Íscar y Peñafiel”, ha explicado Miguel Ángel de Vicente quien ha continuado diciendo que “ambos parques contarán con la facilidad de acceso a las principales vías de comunicación de nuestra provincia, lo que supone una gran ventaja para cubrir los siniestros, incluso los propios accidentes de tráfico en estas carreteras”.

Características de los parques y equipamiento

El Parque de Palazuelos de Eresma “está llamado a ser el parque de referencia de la provincia”, ha asegurado el presidente provincial quien ha explicado que se compone de una parcela de 5.620 m2 y un edificio de 1.084,46 m2. Así, contará con una zona para prácticas, tanto de conducción como de acciones propias de la profesión como excarcelaciones, simulacros de incendios o trabajos en altura.

Además del edificio, se creará una explanada pavimentada en la superficie libre de parcela, que servirá para la realización de maniobras con vehículos y para la colocación de casetas prefabricadas para realizar simulacros de situaciones con fuego y humo. También se construirá una torre de maniobras de 17 metros de altura para la práctica de acceso y evacuación por fachadas y escaleras. Por último, la edificación principal del parque consta de dos partes bien diferenciadas y se construirá en dos plantas: garaje y pieza de zonas de estancia, con uso administrativo en una parte y uso vivienda en otra. El presupuesto para la construcción del parque se sitúa en 1,2 millones de euros.

En cuanto a la dotación de recursos humanos, se destinarán a este parque 21 efectivos, mientras que la flota de vehículos estará compuesta por dos vehículos de intervención rápida 4x4 con equipo de extinción y excarcelación, un camión Bomba Rural Pesada, un Camión Bomba Urbana Ligera, un vehículo de mando intervención, un brazo escala con cesta de rescate de 22 metros y un camión nodriza.

En lo que respecta al parque de Boceguillas, “cuya cesión formalizamos el pasado lunes firmando el documento pertinente con su alcaldesa, Cristina Cristóbal, después de que se hayan ido dando los pasos legales necesarios”; consta de una parcela de 4.627 m2 y un edificio de 647,83 m2 en una sola planta con zona estancial y garaje con capacidad para albergar cuatro vehículos de grandes dimensiones.

La flota de este parque se compone de un vehículo de intervención rápida 4x4 con equipo de extinción y excarcelación, un camión Bomba Rural Pesada, un Camión Bomba Urbana Ligera y un vehículo de mando intervención, mientras que la dotación en recursos humanos estará compuesta por 16 efectivos. La construcción de este parque cuenta con un presupuesto inicial de 800.000 euros.

Por tanto, ha concluido De Vicente, “el presupuesto aproximado para ambas infraestructuras será de dos millones de euros, mientras que la inversión realizada hasta el momento en vehículos se aproxima a los 2,5 millones de euros, que se verá incrementada en los próximos meses con la adquisición de la flota al completo. A esto hay que sumar el equipamiento de los bomberos que supera los 6.000 euros cada uno, estimándose el coste total en más de 220.000 euros teniendo en cuenta que serán necesarios 37 efectivos para cubrir las necesidades de ambos parques y otros 100.000 euros en equipos de telecomunicaciones”.

Por último, el presidente de la Diputación ha asegurado que “este proyecto que hoy presentamos representa la voluntad de todos los alcaldes de nuestra provincia y es el reflejo de la responsabilidad de este equipo de Gobierno poniendo al servicio de los ciudadanos servicios públicos de calidad”.

El mapa diseñado permite cubrir más del 98% de los siniestros, según las isócronas marcadas, teniendo en cuenta que el Servicio contará con dos parques propios, el convenio firmado con la Diputación de Valladolid, con el futuro acuerdo con la Diputación de Ávila para el parque de bomberos de Arévalo, y toda la red de bomberos voluntarios que apoyan este servicio profesional. Así, se reduce el número de municipios con isócronas en tiempo alto (más de 30 minutos) y aumento de la población y municipios incluidos en isócronas con tiempo de acceso bajo (inferior a 15 minutos) o moderado (inferior a 25 minutos).

