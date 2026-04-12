Salamanca lanza 'Píldoras Ambientales' en YouTube: dos vídeos semanales para conectar con la naturaleza de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Tormes-EB están desarrollando el programa de educación ambiental ‘Aprendiendo a cuidar Salamanca’, financiado por la Junta de Castilla y León dentro de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024–2030.

Su principal objetivo es que la educación ambiental deje de concebirse únicamente como sensibilización para convertirse en un instrumento de gestión ambiental y facilitador de los cambios hacia la sostenibilidad.

A partir del próximo 13 de abril y hasta finales de mayo, para potenciar la concienciación social sobre los beneficios de la naturaleza en la salud urbana de la ciudad, se difundirán 'píldoras ambientales' a través del canal del Ayuntamiento de Salamanca en YouTube.

En concreto, dos vídeos cada semana a través de una lista cuyo enlace para poder visualizarlos es: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqO3zduJve18pRZ0sMqeMIgwIIN9YodmE

Las ‘píldoras ambientales’ mostrarán, entre otros temas, los beneficios de las plantas nutricias, de infraestructuras de fauna e insectos benignos para el ser humano.

Además, ofrecerán consejos sobre aplicaciones móviles que ayudan a descubrir la naturaleza que nos rodea, cómo identificar aves y lugares donde observarlas, y cómo aprovechar un balcón para transformarlo en un jardín urbano.

En concreto, tratarán sobre ‘Aliados alados’ (13 de abril), ‘Exploradores digitales’ (17 de abril), ‘Rastreadores del cielo’ (20 de abril), ‘Detectives de biodiversidad’ (24 de abril), ‘El vuelo de las alas brillantes’ (27 de abril), ‘Pequeñas alas, grandes retos’ (1 de mayo).

También ‘Ciencia para todos, nuestros vecinos voladores’ (4 de mayo), ‘Plumas y carrizos’ (8 de mayo), ‘Vuelo sin motor’ (11 de mayo), ‘Aves en tránsito’ (15 de mayo), ‘Infraestructuras de fauna’ (18 de mayo) y ‘Balcones verdes’ (22 de mayo).

Se trata de breves vídeos divulgativos, con un enfoque visual atractivo y un ritmo dinámico, que resuman o amplíen las temáticas abordadas en las actividades, reforzando la comunicación de los contenidos clave y adaptando los mensajes a los lenguajes y hábitos de consumo actuales.

De esta forma, se consolida un modelo educativo transformador, inclusivo y participativo que promueve el conocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio natural y cultural de Salamanca.

Un modelo que integra metodologías activas, experiencias sensoriales y narrativas patrimoniales que fomentan una ciudadanía crítica, corresponsable y comprometida con la sostenibilidad, la biodiversidad y la adaptación local al cambio climático.

Talleres formativos e itinerarios guiados

El programa ‘Aprendiendo a cuidar Salamanca’ se lleva a cabo hasta el próximo mes de septiembre, articulado en torno a 162 talleres formativos y 90 itinerarios guiados de sensibilización.

Llegarán en total a unas 4.500 personas entre 49 centros escolares y ciudadanía en general, incluyendo asociaciones y la comunidad universitaria.

Los talleres de carácter formativo tienen como objetivo general el fomento del conocimiento y cuidado del patrimonio natural y cultural de Salamanca, integrando metodologías activas, vivenciales y creativas para favorecer la participación ciudadana en la transición ecológica.

Las temáticas principales son: biodiversidad urbana (aves, insectos, plantas); etnobotánica y usos tradicionales; infraestructura verde y adaptación climática; patrimonio natural y cultural; y ciencia ciudadana y tecnología ambiental.

Por su parte, los itinerarios guiados de sensibilización tienen como objetivo general descubrir el valor ecológico, cultural e histórico del entorno urbano al promover la observación y el aprendizaje activo para el fomento de la lectura del paisaje como herramienta de sensibilización ambiental.

Los lugares de desarrollo son la ribera del río Tormes, los parques urbanos (Jesuitas, Huerto de Calixto y Melibea) y las zonas patrimoniales con iconografía natural (Catedrales, Puente Romano).

Salamanca, un espacio privilegiado

En este sentido, según argumenta la Fundación Tormes-EB, la ciudad de Salamanca constituye un espacio privilegiado para activar este tipo de iniciativas.

Su doble identidad como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y como entorno natural integrado por parques, riberas, jardines históricos y corredores verdes, brinda un escenario educativo inigualable, donde naturaleza y cultura se entrelazan con fuerza simbólica y narrativa.

Además, se entiende el patrimonio como un recurso didáctico de primer orden, no solo en su dimensión tangible (monumentos, especies, ríos, paisajes), sino también en su vertiente inmaterial: los saberes populares, las tradiciones botánicas, los usos sociales del espacio, las memorias del territorio.

Por eso se promueve una educación inclusiva, adaptada y accesible, incorporando principios de equidad, género, diversidad funcional y procedencia, como valores imprescindibles de cualquier proyecto público contemporáneo.