De Joaquín Reyes a increíbles conciertos: una completa programación cultural para mayo y junio en Salamanca

El próximo martes, 14 de abril, se ponen a la venta las entradas para los espectáculos culturales programados por el Ayuntamiento de Salamanca para los meses de mayo y junio.

Se podrán comprar entradas para la obra ‘La verdad’, interpretada por Joaquín Reyes, Raúl Jiménez, Natalie Pinot y Alicia Rubio. Una comedia que gira en torno a la mentira como una forma de resolverlo todo.

Está programada el 9 de mayo y las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

El sábado 16 el Liceo acogerá la obra ‘Mihura, el último comediógrafo’, un homenaje al teatro, a sus oficios, a nuestra historia y, especialmente, a Miguel Mihura.

Una comedia llena de humor y amor, que habla de la escritura como acto de resistencia y como modo de trascender la realidad. Las entradas se ponen a la venta el martes con un precio de 15, 20 y 25 euros.

También se podrán comprar las entradas para la obra ‘Una madre de película’, protagonizada por Toni Acosta, un monólogo en clave de comedia que trata sobre el síndrome del nido vacío. Será el viernes 22 de mayo y cuestan 15, 20 y 25 euros.

Y para ‘El Latido de Pinocho’, un ballet de nueva creación elaborado por profesores del Conservatorio Profesional y de la escuela de Danza Entrepasos.

Es un espectáculo que toma la historia de Pinocho y la música de J. de Haan para desarrollar una propuesta moderna y llena de emotividad. Será el 27 de junio en el CAEM y las entradas tienen un precio de 10 euros.

Programación musical

También se ponen a la venta las entradas para los dos últimos conciertos incluidos en el Ciclo de Música de Cámara y Solistas, que ofrecerán el pianista Brenno Ambrosini (11 de mayo) y el Cuarteto Quiroga el 25 de mayo.

Para las actuaciones de las bandas y orquestas sinfónicas del Conservatorio Profesional de Música, previstas los días 28 y 29 de mayo en el Liceo y cuyas entradas tienen un precio de 5 euros.

Para el concierto ‘Orquesta Sinfónica Con Brio de Würzburg’ programado en el CAEM el 4 de junio con un precio de 10 euros.

Para el último concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca previsto el 7 de junio y cuyas entradas cuestan 5 euros.

Se podrán comprar entradas para el espectáculo ‘Farina, artistas del mundo’, en el que participarán Alba Molina, Bego Salazar, Rafael Escudero y Montse Cortés y que está programado en el Liceo el 6 de junio. Las entradas tienen un precio de 10, 12 y 15 euros.

Y para los conciertos de las diferentes agrupaciones del Coro Ciudad de Salamanca previstos los días 20 y 21 de junio en el Teatro Liceo con un precio de 3 euros.

Las entradas se podrán comprar desde las 10:00 horas del martes en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Entradas ya a la venta

Además, continúan a la venta las entradas para Hovik (2 de mayo/Liceo), para ‘Libre, el musical de Nino Bravo’ (2 de mayo(Caem), el concierto de Víctor Manuel (8 de mayo/CAEM).

También para el concierto de Red Moon rise & Mind Traveller (9 de mayo/Sala B), el concierto de Entavía (15 de mayo/Liceo), Colectivo Panamera (15 de mayo/Sala B) y Antonio Carmona (23 de mayo/Caem).