Carbayo ensalza los valores del Ejército en la XIV edición de la Carrera San Fernando: 10 km de patrimonio y deporte

Presentación de la XIV edición de la Carrera San Fernando en Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca volverá a unir el deporte con el espíritu castrense el próximo domingo 17 de mayo. El alcalde, Carlos García Carbayo, junto al coronel jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, Óscar Javier Nogués Santaló, ha presentado esta mañana la XIV edición de la Carrera Cívico Militar 'San Fernando'.

Una cita plenamente consolidada que este año repite dentro del prestigioso Circuito de Carreras del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

La prueba, ofrece un recorrido de 10 kilómetros por los rincones más emblemáticos del casco histórico salmantino.

La salida tendrá lugar a las 11:00 horas en la glorieta del Torreón, un punto elegido como gesto de cariño hacia las Fuerzas Armadas, y concluirá en el Patio de Armas del Acuartelamiento General Arroquia, donde se celebrará la tradicional fiesta final y la entrega de trofeos.

Valores y compromiso compartido

Durante la presentación, Carbayo ha querido poner en valor la "lealtad absoluta" del Ejército hacia Salamanca, destacando que esta carrera es mucho más que un evento deportivo: es un refuerzo del vínculo entre la ciudadanía y los militares basado en el respeto y la colaboración.

El regidor ha recordado que la institución representa valores esenciales como "la disciplina, el compañerismo y el sentido del deber".

El alcalde también ha aprovechado para repasar la hoja de servicio del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, mencionando sus misiones humanitarias en Afganistán o Mali, así como su intervención en emergencias nacionales, como las inundaciones de la Comunidad Valenciana en 2024.

Así como, destacar hitos recientes como su participación en el desfile del 12 de octubre de 2025 en Madrid y su labor científica en la Antártida.

Inscripciones abiertas desde este jueves

Para todos aquellos que quieran correr junto a los militares por las calles de la capital charra, el plazo de inscripción se abre este jueves, 9 de abril, a las 10:00 horas.

Los interesados podrán apuntarse a través de la plataforma OrycronSport hasta el próximo 10 de mayo.