Salamanca blinda su agenda social, sanitaria y juvenil en un Pleno marcado por los ataques de PSOE y Vox

Mañana de contrastes y mucha dialéctica en el Ayuntamiento de Salamanca. Lo que sobre el papel parecía una sesión para dar luz verde a los proyectos del futuro, se convirtió en un cara a cara constante entre el equipo de Gobierno y una oposición que no está dispuesta a dar ni un respiro.

Entre reproches y algún que otro titular afilado, el Partido Popular logró sacar adelante sus dos grandes apuestas: el III Plan Municipal de Salud y el V Plan de Juventud.

Sin embargo, tanto PSOE como Vox coincidieron en la misma crítica: para ellos, son documentos que brillan más en la foto que en el día a día de los vecinos.

El nuevo Plan de Salud, que pone por primera vez el foco en la salud mental y el bienestar emocional, fue el primer punto de fricción.

Para Ignacio Arribas, de Vox, al texto le falta "nombre y apellidos" sobre quién ejecutará las medidas; para la socialista María García Gómez, no es más que un "instrumento político" diseñado para las elecciones y lleno de folios de presentación.

Por su parte, la concejala de Salud Pública y Consumo, Vega Villar se mantuvo firme defendiendo que el plan es fruto de un diagnóstico riguroso y que cada acción está detallada con precisión para mejorar la vida de los salmantinos.

Con los jóvenes de la ciudad como protagonistas, el debate no bajó de intensidad. Pedro Martínez (PP) reivindicó un plan con "81 medidas concretas para la juventud del siglo XXI", apoyándose en un dato optimista: el 74% de los chicos de Salamanca quiere seguir viviendo aquí.

Pero la oposición no compró el discurso.

Desde Vox pidieron al concejal que dejara el "metaverso" y se centrara en cosas tan reales como ayudar con el carné de conducir, mientras que el PSOE cuestionó directamente la capacidad de gestión del equipo de Gobierno.

Al final, el plan salió adelante con el apoyo de los no adscritos y el PP, pero con la abstención socialista y el "no" de Vox. Donde sí hubo tregua y manos alzadas por unanimidad fue en el apoyo al tejido asociativo.

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en ceder definitivamente la parcela del sector 'El Marín' para que la AECC construya su esperado centro de atención oncológica, así como el local de la calle Maragatería para la Fundación Aviva.

Fue el único momento del pleno en el que el compromiso social pasó por encima de las siglas políticas.

La calma duró poco, ya que la gestión de La Aldehuela volvió a encender los ánimos. El PSOE cargó contra lo que consideran una "gestión deficiente" y reclamó que el recinto se abra a la gente, especialmente para el Lunes de Aguas.

La respuesta de Fernando Rodríguez (PP) fue tajante: defendió el modelo como un "éxito" y recordó que, por mucho que se pida su uso como parque, La Aldehuela es, ante todo, una instalación deportiva.

Para cerrar, el PP tiró de mayoría para tumbar las mociones de la izquierda y el grupo mixto.

No habrá, de momento, una nueva red de baños públicos ni una revisión a fondo de la cartelería del casco histórico, a pesar de que el PSOE insistió en que las ordenanzas actuales son "papel mojado".

Con la toma de posesión de la nueva Secretaria General y la Tesorera Municipal, Salamanca cierra un pleno que, más allá de los planes aprobados, deja clara la distancia que separa ahora mismo al Gobierno municipal de la oposición.