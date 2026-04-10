Un nuevo aliado robótico en Aspace: Salamanca incorpora la tecnología Myro para rehabilitar a personas con parálisis cerebral

Presentación del nuevo aliado robótico en Aspace con el alcalde, Carlos García Carbayo, la concejala Miryam Rodríguez y el presidente de el presidente de la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines de Salamanca (Aspace), Jesús Alberto Martín Herrero.

La sede de Aspace de la calle Juan del Encina ha vivido hoy uno de esos momentos en los que la tecnología se quita la frialdad para ponerse al servicio de lo que más importa: las personas.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la asociación, Jesús Alberto Martín Herrero, han presentado a 'Myro', un nuevo compañero de viaje para los usuarios de la entidad.

Este robot terapéutico, diseñado para ayudar en la recuperación de los brazos y las manos, no es solo una máquina avanzada; es una oportunidad real para que muchos salmantinos con discapacidad ganen esa independencia y autonomía que tanto anhelan en su día a día.

Acompañado por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miriam Rodríguez, el alcalde ha puesto a Aspace como el mejor ejemplo de que Salamanca sabe usar la ciencia para cuidar de su gente.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, este nuevo sistema ya está cambiando la rutina de quince personas, que cuentan con el apoyo de ocho profesionales formados específicamente para sacar el máximo partido al dispositivo.

Carbayo ha destacado que 'Myro' tiene la inteligencia necesaria para generar informes automáticos, algo que permite a los terapeutas entender mejor cada progreso y ajustar el tratamiento con una precisión que antes era impensable.

Esta apuesta no es un hecho aislado, sino parte de un compromiso que late con fuerza en el presupuesto municipal. Salamanca tiene la suerte de contar con unas 70 asociaciones que se desviven por la salud y la ayuda mutua, y por eso el Ayuntamiento ha incrementado un 7% su apoyo económico este 2026, llegando a los dos millones de euros.

Al final del día, lo que se ha presentado hoy en Aspace es mucho más que un aparato moderno; es la demostración de que, cuando las instituciones y asociaciones caminan juntas, la innovación se convierte en esperanza para las familias que más lo necesitan.

Para Carbayo, Aspace no es solo una asociación con un enorme prestigio en Castilla y León, sino un motor de actividad que demuestra que la tecnología más sofisticada cobra su verdadero sentido cuando sirve para que una persona pueda valerse mejor por sí misma.

Por su parte, el presidente de Aspace, Jesús Alberto Martín Herrero, ha agradecido la complicidad de un Ayuntamiento que reconoce a la entidad como una pieza clave para ofrecer servicios que no se encuentran en todas las capitales de España.

Martín Herrero ha puesto como ejemplo el éxito de dispositivos anteriores, como el 'sistema Amadeo', que atiende una media semanal de 39 personas y ha superado ya las 700 sesiones de tratamiento.

Durante el acto, el director del centro Activa Salud, Carlos Martín, y el paciente Manuel Plaza han realizado una demostración práctica de las capacidades del nuevo robot.

El sistema destaca por su capacidad de memorización y automatización, lo que permite personalizar cada intervención al detalle.

Como ha señalado el presidente de Aspace, se trata de una dinámica de trabajo que combina el cariño de los profesionales con la metodología más novedosa, asegurando que cada pequeño avance en la rehabilitación sea un gran paso hacia una sociedad más inclusiva en Salamanca.