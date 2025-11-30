Una Nochevieja gratuita y musical para todas las edades en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes continúa presentando su programación navideña que fundamentalmente se concentrará en la carpa instalada junto a la Villa Navideña, pero que también contempla otras actividades como la Nochevieja de mayores, la Nochevieja infantil y la Nochevieja de la Juventud.

La Navidad comienza en el Edificio Sociocultural el lunes 29 de diciembre y dará comienzo a las 17:00 horas con una sesión de bingo. A las 19:00 horas sonarán las campanadas y las uvas anticipadas, acompañadas de roscón y cava, que darán paso al baile con la orquesta Ritual.

Los más pequeños podrán disfrutar de su tradicional Nochevieja el día 30 de diciembre en la carpa de la plaza de España. La programación dará comienzo a las 18:30 horas con el espectáculo Funky Super Disco y contempla también campanadas y gominolas.

Por último, el día 31 a partir de las 00:30 horas se celebra la “Nochevieja de la Juventud y la Eterna Juventud” que contará con la orquesta Kronos y DJ Ramos Ferra en la carpa de la plaza Tierno Galván. La entrada es libre hasta completar el aforo y contempla también las campanadas con reparto de gominolas.