Santa Marta aprueba una inversión de 1,3 millones para mejorar La Fontana y adquirir un local turístico

El pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha aprobado esta mañana una modificación de crédito por valor de 1,3 millones de euros.

El acuerdo permitirá ejecutar inversiones consideradas urgentes y centradas, en su mayor parte, en la mejora de los servicios básicos de la urbanización La Fontana, así como en la compra de un local destinado a uso turístico.

El Ayuntamiento destinará 654.938 euros al asfaltado de varias calles de La Fontana. Las obras afectarán a los tramos I, II y III de la avenida Edimburgo, a la avenida Fontana, a la avenida de La Serna y al paseo Parque Fluvial. También se intervendrá en un amplio listado de vías, entre ellas Florencia, Nápoles, Siena, Bolonia, Génova, La Haya, Amsterdam, Salzburgo, Baden Baden, Coímbra, Cascais, Sintra y Estoril.

El alcalde, David Mingo, ha señalado que estos trabajos incluirán además el asfaltado de Átyka, "una obra que ya está adjudicada y que comenzará en breve". La actuación forma parte de un plan municipal para mejorar la accesibilidad y el estado general de las calles de esta urbanización que supera los 2.000 vecinos.

El pleno también ha autorizado una partida de 477.688 euros para renovar las tuberías de los tramos I, II y III de la avenida Edimburgo, la avenida La Fontana y la avenida de La Serna.

Mingo ha destacado que esta inversión "se suma a los proyectos de renovación de tuberías en Aldeabarán, Villas de Valdelagua y Barrio del Carmen", en referencia a actuaciones impulsadas en otros puntos del municipio.

El plan de mejoras en La Fontana se completa con una inversión de 46.000 euros destinada a la sustitución de luminarias en las zonas habitadas. El alcalde recordó que la urbanización fue "la primera en la que se incorporó la tecnología LED" y que "los sistemas se han modernizado", por lo que el Ayuntamiento instalará un alumbrado considerado más eficiente y con mejores condiciones lumínicas.

Además de las obras, el Consistorio aprobará la compra de un local en la calle Antonio Machado por un importe de 127.000 euros. El inmueble permitirá ejecutar una subvención de 250.000 euros de la Junta de Castilla y León, destinada a poner en marcha el proyecto turístico "Joyas del motor", que el municipio prevé desarrollar en los próximos meses.