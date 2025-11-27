Santa Marta comienza las obras de 27 viviendas públicas para jóvenes con 4,5 millones de euros de inversión de la Junta

Visita del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez

La Junta de Castilla y León ha iniciado en Santa Marta de Tormes las obras de construcción de 27 viviendas de promoción pública en régimen de venta destinadas a jóvenes.

La actuación, impulsada por Somacyl, se ubica en la avenida de la Serna y cuenta con un presupuesto total de 4.530.745 euros y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, ha visitado el inicio de las obras acompañado por el alcalde de Santa Marta, David Mingo, y por miembros de la Corporación municipal. Durante el recorrido, Jiménez destacó que esta promoción se integra en el programa autonómico de vivienda de Somacyl, que supera las 3.000 viviendas en marcha en la Comunidad.

Visita del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, junto al alcalde de Santa Marta, David Mingo

José Manuel Jiménez ha explicado que el proyecto se dirige "a municipios capaces de acoger demandantes jóvenes" y señaló que, pese a que en Santa Marta "son pocas viviendas", la Junta continuará trabajando con el Ayuntamiento para atender la demanda.

Las obras se ejecutan en una parcela de 3.468 metros cuadrados cedida gratuitamente por el Ayuntamiento. El edificio contará con planta baja, dos alturas y bajocubierta, y albergará 27 viviendas, trasteros y plazas de garaje. El resto de la parcela se destinará a zonas ajardinadas y espacios libres.

Las viviendas dispondrán de 75 metros cuadrados útiles y una terraza de 6 metros. La distribución integra salón-comedor y cocina en un único espacio, además de dos dormitorios dobles y dos baños.

El proyecto contempla tres tipologías distintas y se ajusta a los estándares del sello Tuya Vivienda, lo que garantiza altos niveles de eficiencia energética acreditados con una certificación tipo A.

El régimen será de venta con una bonificación del 20 % para menores de 36 años. Las condiciones de acceso serán las establecidas para la vivienda pública protegida gestionada por Somacyl. Jiménez indicó que Administración y Ayuntamiento prepararán en los próximos meses las listas de demandantes para adjudicar las viviendas una vez finalizadas.

Durante la visita, el alcalde David Mingo subrayó que este proyecto supone "un momento especial" para el municipio, al existir muchos jóvenes pendientes del inicio de las obras.

También afirmó que Santa Marta "nunca antes había recibido tanto esfuerzo inversor" y valoró la apuesta del Gobierno autonómico por impulsar mejoras para los vecinos con el apoyo de otras administraciones.

La promoción forma parte del plan regional de ampliación del parque público de vivienda. En Salamanca, la Junta desarrolla actualmente 180 viviendas públicas en diferentes fases, con iniciativas en Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Doñinos, Santa Marta y Castellanos de Moriscos, además de otras 90 en estudio en varios municipios de la provincia.