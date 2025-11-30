La villa navideña con más de 300 adornos artesanales que está en Salamanca: "Queremos que vengan los madrileños"

Hacer planes durante la Navidad se convierte en una de las tareas estrella de las familias cada año. La oferta es amplia y siempre se busca ese punto diferente, con el que crear un bonito recuerdo familiar.

Una opción estupenda para estas fechas tan señaladas es Santa Marta de Tormes, que vuelve a convertirse en un destino navideño de referencia con su quinta edición de la 'Villa Navideña', un proyecto que combina cultura, tradición y artesanía.

La villa cuenta con más de 300 elementos decorativos artesanales y novedades como la 'Isla de la Navidad', ubicada en la Isla del Soto. Una zona iluminada junto al río Tormes permitirá un paseo lleno de magia y de estrellas, con decoración artesanal en la entrada y algunas sorpresas.

El alcalde, David Mingo, acompañado del concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, presentan la villa navideña de Santa Marta

Sobre esto, el alcalde de la localidad, David Mingo ha señalado que "si el proyecto es bien recibido, el año que viene seguiremos ampliando zonas de este espacio natural, que lucirá más bonito que nunca".

La decoración se distribuirá en diez puntos del municipio, ampliando los emplazamientos tradicionales como la Plaza de España, Plaza Mayor y Plaza de la Iglesia.

También se instalará en la Plaza de los Abuelos y Abuelas, la calle Virgen del Carmen, distintos puntos de la Avenida de Madrid y la entrada a la Isla con su pasarela.

Queremos que los visitantes recorran distintas zonas del municipio y no se queden exclusivamente en la Plaza de España, facilitando que descubran nuestros establecimientos hosteleros y comercios", ha explicado Mingo.

Para facilitar la visita, el Ayuntamiento ha editado un folleto con un plano de los principales puntos y la programación completa, disponible también en la web oficial.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha explicado que la programación de este año está pensada "especialmente para las familias" y se estructura en tres bloques: 'La Navidad de los Niños', 'Cultura en Navidad' y el Mercado Navideño.

El programa arranca el viernes 5 de diciembre con la iluminación de la Isla de la Navidad a las 18:45 horas, seguida del recital de villancicos de la Escuela Municipal de Música y Danza a las 19:30h en la carpa junto al Ayuntamiento.

Durante un mes, hasta el 5 de enero, se celebrarán actividades como el ‘Concierto de Navidad’ del grupo Quartetto, sesiones de circo y teatro familiar, pasacalles navideños, cuentacuentos infantiles, visitas de Papá Noel y del Hada de Navidad en la conocida ‘Papanoelada’, visitas guiadas a la Isla del Soto Encantada, fiesta musical de Navidad y la Nochevieja Infantil. La recepción de los Reyes Magos tendrá lugar el 3 y 4 de enero en el hall del Ayuntamiento.

El Mercado Navideño se celebrará los días 19, 20 y 21 de diciembre en la carpa central, organizado junto a la Asociación de Empresarios ‘Quédate en Santa Marta’. El viernes 19 se abrirá por la tarde; el sábado y domingo se podrá visitar de 11:00 a 15:00h y de 18:00 a 21:00h. Durante todo el fin de semana habrá actividades sorpresa y las compras podrán tener premio. La programación culmina con la tradicional Cabalgata de Reyes el 5 de enero por distintas calles del municipio.

Santa Marta también mantiene sus tradicionales belenes. El del Ayuntamiento, "como cada año, sorprenderá a vecinos y visitantes por su creatividad y originalidad", y se podrá visitar además un belén en la esquina de la calle Antonio Machado con la avenida de Madrid.

El ojo puesto en los madrileños

Este año, la promoción de esta villa navideña se extiende a Madrid y provincias cercanas como Segovia, Valladolid, Ávila y Zamora, con el objetivo de atraer turistas durante el puente de diciembre, días 6 y 8.

"Los madrileños representan el 20% de los turistas nacionales que visitan Salamanca y nosotros estamos en el eje Madrid-Salamanca, queremos que vengan los madrileños", ha señalado Mingo.

Si bien, para el alcalde de Santa Marta, el resto de provincias de la Comunidad también son una oportunidad para aumentar la afluencia de visitantes.

La campaña comenzará el jueves 27 de noviembre y se prolongará hasta finales de diciembre. Además, la imagen de la Villa Navideña ya luce en cinco vallas publicitarias en Salamanca y se invitará a distintos personajes públicos del deporte, la cultura y el arte, con miles de seguidores en redes sociales, a promocionar el evento.

La campaña alcanzará a un público potencial de más de 3,6 millones de personas, aseguran desde el Ayuntamiento de Santa Marta.

"Queremos hacer felices e ilusionar a las familias, especialmente a los más pequeños, que son los verdaderos protagonistas de estas fechas tan especiales", ha afirmado el alcalde, David Mingo, acompañado del concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno.