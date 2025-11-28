Condenado un hombre a tres años de cárcel por tráfico de drogas en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a tres años de cárcel a un hombre por un delito de tráfico de drogas. El hombre fue sorprendido con siete gramos de cocaína, casi 1.500 euros y una báscula de precisión, mientras paseaba a su perro por la carretera de Ledesma, en el salmantino barrio Pizarrales.

La sala, que le ha obligado a abonar una multa superior a 5.100 euros, le ha suspendido la pena privativa de libertad durante el plazo de tres años con la obligación de no volver a delinquir en ese periodo y de someterse a un tratamiento de desintoxicación. Al haber manifestado el acusado su voluntad de no recurrir la sentencia, la misma es firme.

Los hechos se remontan a las 00.30 horas del pasado 20 de diciembre de 2024 cuando el hombre paseaba al perro por la citada calle y fue requerido para identificación por agentes de la Policía Local.

Ante su nerviosismo, le practicaron un cacheo y hallaron, entre su ropa, una báscula de precisión, dos envoltorios que contenían un total de 6,96 gramos de cocaína, con una riqueza del 78,88 por ciento, y 1420 euros en efectivo. La cocaína, que estaba destinada a la venta con terceras personas, tenía un valor en el mercado ilícito de 1.710,54 euros.