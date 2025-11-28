Entrada a la Audiencia Provincial de Salamanca

Entrada a la Audiencia Provincial de Salamanca

Salamanca

Condenado un hombre a tres años de cárcel por tráfico de drogas en Salamanca

El hombre fue sorprendido con siete gramos de cocaína, casi 1.500 euros y una báscula de precisión.

Más sucesos: Condenada una mujer a año y medio de prisión por intentar colar varias drogas ocultas en su vagina en la cárcel de Topas

Publicada

Noticias relacionadas

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a tres años de cárcel a un hombre por un delito de tráfico de drogas. El hombre fue sorprendido con siete gramos de cocaína, casi 1.500 euros y una báscula de precisión, mientras paseaba a su perro por la carretera de Ledesma, en el salmantino barrio Pizarrales.

La sala, que le ha obligado a abonar una multa superior a 5.100 euros, le ha suspendido la pena privativa de libertad durante el plazo de tres años con la obligación de no volver a delinquir en ese periodo y de someterse a un tratamiento de desintoxicación. Al haber manifestado el acusado su voluntad de no recurrir la sentencia, la misma es firme.

Incendio de un cuadro eléctrico en una gasolinera de San Esteban del Molar

Los hechos se remontan a las 00.30 horas del pasado 20 de diciembre de 2024 cuando el hombre paseaba al perro por la citada calle y fue requerido para identificación por agentes de la Policía Local.

Ante su nerviosismo, le practicaron un cacheo y hallaron, entre su ropa, una báscula de precisión, dos envoltorios que contenían un total de 6,96 gramos de cocaína, con una riqueza del 78,88 por ciento, y 1420 euros en efectivo. La cocaína, que estaba destinada a la venta con terceras personas, tenía un valor en el mercado ilícito de 1.710,54 euros.