Una perforación en el cableado subterráneo provoca un incendio en la gasolinera de San Esteban del Molar

Incendio de un cuadro eléctrico en una gasolinera de San Esteban del Molar

Un incendio declarado a las 8:56 horas de este viernes en el cuadro eléctrico de la gasolinera de San Esteban del Molar ha activado un amplio operativo de emergencias. El aviso llegó al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que alertó de la presencia de llamas en la instalación eléctrica del establecimiento.

El personal de la gasolinera intentó apagar el fuego con extintores, aunque las llamas se reactivaban continuamente, lo que dificultó su control. Minutos después, cuando los bomberos se dirigían al lugar, el 112 informó de que el incendio había quedado controlado.

A su llegada, los efectivos verificaron el cuadro eléctrico y confirmaron que ya no había llamas ni riesgo de reignición. Los bomberos solicitaron asistencia sanitaria para una de las personas que había participado en la extinción y que presentaba síntomas de intoxicación por humo y polvo del extintor.

El Centro de Emergencias envió un equipo de soporte medicalizado que atendió a dos mujeres afectadas. Ambas fueron valoradas en el lugar y dadas de alta sin necesidad de traslado hospitalario.

Según las primeras hipótesis, el incendio pudo originarse cuando una empresa que trabajaba en las inmediaciones de la estación de servicio realizó una perforación que alcanzó el cableado subterráneo. Ese contacto habría provocado el fuego en el cuadro eléctrico.

En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil de Aspariegos, que aseguraron la zona y colaboraron en la investigación del incidente. El dispositivo se retiró por completo a las 10:45 horas, casi dos horas después del aviso inicial.

La Diputación Provincial expresó su agradecimiento a todos los profesionales que participaron y trasladó su reconocimiento al personal de la gasolinera por su "rápida actuación" y añadió que continuará "trabajando por la seguridad de nuestra provincia".