Condenada una mujer a año y medio de prisión por intentar colar varias drogas ocultas en su vagina en la cárcel de Topas

Control de la Guardia Civil a la entrada de la cárcel de Topas

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una mujer a un año y medio de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras intentar colar varias drogas en el centro penitenciario de Topas ocultas en el interior de su vagina.

La sala, que ha tenido en cuenta como atenuante una grave adicción al consumo de sustancias estupefacientes, le ha obligado además a abonar una multa de 322 euros, la misma cantidad en la que se valora la droga hallada en sus genitales mediante su venta al pormenor en el mercado ilícito.

Según la sentencia, los hechos se remontan al 9 de febrero de 2023 cuando la ahora condenada levantó las sospechas de los funcionarios, que procedieron a hacerle una prueba radiológica y a su aislamiento posterior en una celda de observación dentro del módulo de Enfermería, para evitar el contacto con otros reclusos.

Finalmente, la acusada acabó entregando un envoltorio de plástico, que contenía 34,44 gramos de resina de cannabis, hachís, cuyo valor en el mercado ilícito es de 72,75 euros al por mayor y de 231,78 euros por gramos.

Además, entregó otros diez envoltorios pequeños que contenían un total de 5,78 gramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito es de 203,55 euros al por mayor y de 355,81 euros por gramos; y un último envoltorio con 0,93 gramos de heroína, cuyo valor en el mercado ilícito es de 28,99 euros al por mayor, y de 55,77 euros por gramos.