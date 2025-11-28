Una joven se sube a los Elefantes de Oriente de Salamanca y lo cuelga en sus redes: puede costarle 750 euros

Elefante de Oriente de Salamanca al que se subió la joven Cedida

El Ayuntamiento de Salamanca ha identificado y propuesto para sanción a una joven que se subió a uno de los 'Elefantes de Oriente' instalados como parte de la decoración navideña en la plaza del Mercado.

La actuación se produjo después de que las propias autoras grabaran la escena y la difundieran en redes sociales, un hecho que permitió a la Policía Local localizarlas.

La Policía Local considera que estos hechos constituyen una infracción leve recogida en la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana. La ordenanza contempla sanciones económicas de hasta 750 euros para las infracciones de este tipo.

El Ayuntamiento señala que la conducta "puso en riesgo la integridad del mobiliario urbano y lo utilizó para un fin distinto al previsto, lo que supone una vulneración de la normativa vigente".