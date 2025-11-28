Muere un hombre de 64 años en plena calle en Valladolid
Los hechos se produjeron en la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, en el barrio de las Delicias.
Un hombre de 64 años ha fallecido tras sufrir un desvanecimiento en la madrugada de este viernes, como ha confirmado la Policía Local de Valladolid en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Era a las 3:46 horas de la madrugada cuando una persona alertaba al Servicio de Emergencias tras ver a un varón tumbado en el suelo, en la Avenida de Segovia, en el barrio vallisoletano de Delicias, como ha informado el 112 a este medio.
De inmediato, desde el Centro Coordinador del 112, se daba aviso a la Policía Municipal y también a Sacyl, que acudían rápidamente hasta el lugar de los hechos.
Pese a que los servicios de emergencias llegaron de forma rápida, y desplazaron también una UVI móvil, nada pudieron hacer por salvar la vida de esta persona.
Fuentes de la Policía Local han confirmado a este periódico que se trata de una muerte natural y que no hay ningún tipo de indicio de violencia tras el trágico suceso.