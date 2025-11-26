El salmantino Fernández Vera, entre los cargos despedidos tras la polémica en el centro nacional de la investigación del cáncer

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha aprobado por unanimidad una reorganización de la cúpula del centro que afecta a tres altos cargos, entre ellos el salmantino José Ignacio Fernández Vera, adjunto a la gerencia del organismo.

Fernández Vera, nacido en Salamanca en 1968, y que es abogado y Máster en Ciencia, Tecnología y Comunicación, cuenta con una trayectoria destacada en gestión científica y en la promoción económica de proyectos de investigación.

Ahora se encuentra entre los cargos que serán suprimidos como parte de la “reestructuración” de la dirección del CNIO, según han indicado fuentes conocedoras del acuerdo.

La decisión se produce tras una reunión urgente del patronato del CNIO, convocada en el marco de la investigación sobre un presunto desvío de 20 millones de euros en contratos irregulares.Todo ello tras una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con contratos supuestamente fraccionados, inflados o sin prestación real, presentada por un ex alto cargo del CNIO.

La reestructuración, solicitada por el nuevo gerente José Manuel Bernabé, que asumió el cargo a principios de septiembre, busca, según un comunicado de la institución, eliminar duplicidades y capas intermedias “que no aportan valor diferencial”.

Además de “simplificar procesos administrativos, liberar recursos y garantizar la sostenibilidad presupuestaria del centro”.

Desde su incorporación, Bernabé habría estado recopilando información que ya ha sido remitida a la Fiscalía de Madrid. Entre los otros cargos afectados, según informan varios medios, por la reorganización se encuentran Juan Arroyo, vicedirector de asuntos económicos, y Laura Muñoz, secretaria general del CNIO, junto al salmantino.

Según informa EL ESPAÑOL, la medida ha generado preocupación entre investigadores y personal técnico del centro, que se manifestarán este miércoles para reclamar transparencia y seguridad en la gestión del CNIO.

“Esperamos que el dedo de sangre y venganza acabe aquí y nos dejen en paz a los investigadores”, ha señalado un portavoz del equipo científico, en referencia a las tensiones recientes.