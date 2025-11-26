Carbayo ensalza la labor de los fiscales internacionales para que las fronteras "no sean un refugio para la impunidad"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en el encuentro con la red de fiscales de Cooperación Internacional

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido en el Ayuntamiento a los miembros de la red de fiscales de Cooperación Internacional de toda España, que celebran en la ciudad unas jornadas de trabajo.

La delegación ha estado encabezada por Francisco Jiménez Villarejo, fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.

Carbayo ha agradecido a los fiscales la elección de Salamanca para la celebración de este encuentro, que tiene como objetivo reforzar la coordinación, la formación y la cooperación penal más allá de nuestras fronteras. El primer edil salmantino ha destacado que la ciudad comparte con ellos "el valor de la cooperación".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en el encuentro con la red de fiscales de Cooperación Internacional

Durante su intervención, el alcalde charro ha subrayado las fortalezas de Salamanca desde el punto de vista patrimonial, gastronómico y cultural, así como los nuevos desarrollos logísticos y tecnológicos.

"Salamanca es, ante todo, una ciudad de trabajo en equipo: gobernamos escuchando, sumando y construyendo desde el acuerdo", ha afirmado.

Carbayo ha puesto en valor la labor de los fiscales, profesionales que "representan como pocos la cultura del entendimiento puesta al servicio de la Justicia".

Además, el alcalde ha destacado que su trabajo combate delitos transnacionales "que ningún país puede afrontar solo" y asegura que "las fronteras no sean un refugio para la impunidad".

Desde el Ayuntamiento aseguran que este encuentro en Salamanca refuerza así la cooperación internacional en materia penal y permite un intercambio de experiencias y formación entre los fiscales de toda España, consolidando a la ciudad como sede de eventos jurídicos de relevancia nacional.