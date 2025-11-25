Investigadores de la USAL averiguan cómo frenar la expansión de células cancerosas con fármacos ya existentes

Investigadores del Centro de Investigación del Cáncer (Universidad de Salamanca–CSIC–FICUS), dirigidos por la doctora Sandra Blanco, han identificado un nuevo regulador crítico en la progresión metastásica del cáncer.

El estudio describe cómo la pérdida del gen ZC3H13 aumenta la capacidad de las células tumorales para expandirse a otros tejidos y agrava el avance de la enfermedad.

El trabajo aporta evidencias de que la ausencia de ZC3H13 reduce la metilación m6A en determinados ARN mensajeros. Esa pérdida hace que esos mensajes sean más estables y se expresen en mayor cantidad.

Entre ellos se encuentra el que origina la proteína MYB, asociada a una mayor movilidad celular y a una capacidad más elevada para infiltrarse en otros tejidos, lo que favorece la formación de metástasis.

El análisis del mecanismo molecular se ha realizado con muestras de pacientes con cáncer de próstata avanzado. El equipo ha validado, además, la mutación de ZC3H13 en tumores de vejiga, cérvix, útero y en hepatocarcinoma, lo que puede ampliar la relevancia clínica de los resultados.

En estas muestras la pérdida del gen suele presentarse junto a la desaparición de supresores tumorales como RB1 y BRCA2, una combinación que se asocia a un pronóstico “más desfavorable”.

La investigación demuestra que ZC3H13 forma parte de un complejo que añade marcas químicas sobre el ARN mensajero, un proceso epitranscriptómico clave para regular la producción de proteínas.

Cuando esa proteína desaparece, la metilación m6A disminuye y se altera el equilibrio que controla el comportamiento de las células cancerosas.

El trabajo, publicado en Cancer Research, señala que este conocimiento abre nuevas vías para terapias dirigidas contra el cáncer metastásico.

Los investigadores han comprobado en modelos celulares y animales —ratones y pollos— que es posible reducir el potencial metastásico de células sin ZC3H13 al restaurar la función del gen o al incrementar la metilación m6A.

El equipo ha ensayado fármacos ya aprobados por la FDA para otras patologías. Son inhibidores que bloquean enzimas encargadas de eliminar la metilación m6A.

Al frenar esa acción, compensan la reducción que se produce en células deficientes en ZC3H13 y disminuyen su capacidad de metastatizar. Esta estrategia abre la puerta a reutilizar medicamentos existentes con un nuevo potencial terapéutico en oncología.

Desde el CIC señalan que esto ofrece una comprensión más profunda de la regulación epitranscriptómica en el cáncer avanzado y apunta a futuras líneas de tratamiento dirigidas que podrían mejorar los resultados clínicos.

El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Universidad de Salamanca, la Fundación Memoria de Samuel Solórzano Barruso y programas estratégicos de Castilla y León con fondos europeos, además de becas de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.