Atropellan a un niño de dos años en Salamanca

Un niño de dos años ha resultado herido en la tarde de este martes, 25 de noviembre, tras ser atropellado por un turismo en la calle Pamplona, en Salamanca.

El suceso se ha producido a las 18:10 horas, según ha comunicado la llamada de alerta al Centro de Emergencias 112 Castilla y León.

El alertante informaba de que un vehículo había arrollado al menor en la vía pública. Desde la sala del 112 se daba aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha movilizado recursos para atender al niño en el lugar.