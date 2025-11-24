Salamanca, referente internacional en I+D hídrica gracias a su ahorro récord de agua y su centro de innovación

Salamanca ha reunido a una destacada representación institucional, técnica y empresarial de Francia y España en una jornada internacional dedicada a la innovación en el ciclo integral del agua con operadores energéticos, empresas tecnológicas, centros de investigación y administraciones públicas.

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha asegurado que la calidad del agua es una de las señas de identidad de Salamanca "desde hace décadas".

María José Coca también ha recordado que la ciudad fue pionera en el sistema de Gestión Activa de Presiones en la red de abastecimiento y en la telegestión del riego. Estas medidas han permitido ahorrar más de 18 millones de metros cúbicos de agua, cifra equivalente al consumo anual de toda la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca recuerdan que el impulso tecnológico se reforzó en septiembre de 2023 con la puesta en marcha del Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua.

Desde entonces, Aqualia lidera proyectos junto a socios europeos para afianzar a Salamanca en el mapa nacional e internacional de la investigación, la innovación, el desarrollo y la tecnología.

La pasada primavera, la ciudad avanzó con el proyecto United Circles. La iniciativa conecta sistemas urbanos e industriales para minimizar los residuos generados en la región y aprovechar su valor mediante acciones de economía circular. Este enfoque complementa el modelo económico que el Ayuntamiento impulsa para diversificar la actividad en Salamanca.

María José Coca ha destacado que este modelo es "una ilusionante realidad" y ha explicado que se basa en el conocimiento, la industria biosanitaria y la economía verde.

La concejal ha añadido que esto amplía las expectativas y crea nuevas oportunidades económicas. Añadió que Salamanca impulsa dos palancas de futuro: la tecnológica y la logística, gracias a la colaboración institucional.

La edil ha detallado que el ecosistema generado crea empleo cualificado, fija talento y atrae inversión. Subrayó que "Salamanca está de moda". Y ha defendido que es "una ciudad de oportunidades" y un lugar "muy atractivo y rentable para invertir".

La jornada se celebró en el Centro de Innovación del Ciclo Integral del Agua, ubicado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Salamanca. El espacio se ha consolidado como plataforma tecnológica internacional para el desarrollo de soluciones sostenibles aplicadas al ciclo del agua.

Durante el encuentro, se presentó la tecnología de gasificación hidrotermal. Este proceso avanzado permite transformar los lodos generados en las depuradoras en vectores energéticos renovables, como hidrógeno y biometano.

La gasificación aprovecha condiciones de alta temperatura y presión en un medio acuoso para descomponer la materia orgánica y convertirla en gases útiles. La técnica contribuye a la economía circular y favorece la descarbonización del sector.

La tecnología ha sido desarrollada por CADE Soluciones de Ingeniería en colaboración con Aqualia y ha sido validada a escala demostrativa en Salamanca.

La jornada ha combinado sesiones técnicas con una demostración operativa de esta tecnología. Todo con un programa que ha buscado fomentar el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas para facilitar su implantación futura.