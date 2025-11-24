Salamanca presenta un presupuesto récord de 210 millones para 2026 priorizando empleo, innovación y vivienda

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado el proyecto de presupuesto municipal para 2026, que alcanza los 210.346.983,66 euros, un 5,43% más que en 2025.

Según Carbayo, "se trata de un presupuesto útil, responsable y ambicioso que protege a las familias, mejora los servicios públicos, acelera la transformación de los barrios y potencia un modelo complementario de ciudad basado en la innovación y la logística".

Por duodécimo año consecutivo, el Ayuntamiento congela los cinco impuestos municipales y la mayoría de tasas y precios públicos, una medida que, según el alcalde salmantino, permite mantener la estabilidad económica para los ciudadanos sin renunciar al impulso de los servicios y proyectos estratégicos.

Impulso económico y empleo como eje central

El presupuesto consolida la estrategia de diversificación y creación de empleo, con 3.601.611 euros destinados a la promoción turística y gastronómica, la proyección de Salamanca como ciudad del español, de congresos y Patrimonio de la Humanidad.

Para el comercio de proximidad, se reservan 850.000 euros en formación y promoción, incluida la iniciativa SALdeCompras, mientras que 980.000 euros se destinarán a facilitar financiación a pymes y emprendedores, así como a programas de formación y prácticas remuneradas a través de la Escuela de Emprendimiento.

Además, se asignan 1.986.726 euros para la inserción laboral de personas con especiales dificultades desde el CEFOL, y 4.657.758 euros en contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Social.

La Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica destina 1.910.000 euros a emprendimiento, formación e innovación empresarial, impulsando la transferencia de conocimiento a los sectores productivos.

El impulso a la industrialización y tecnología se refleja en 5.016.000 euros para el Puerto Seco y 8.347.489 euros para urbanizar 244.092 m² de suelo industrial a través de Zaldesa.

Asimismo, se consignan 1.530.872 euros para el centro tecnológico en el antiguo albergue Lazarillo, dentro del proyecto TRUST, y 805.950 euros para la Casa de la Juventud de Garrido, reforzando la red municipal de espacios para el talento y el emprendimiento.

Políticas sociales, mujer, juventud y apoyo a las familias

El alcalde ha insistido en que el principal objetivo del presupuesto es "seguir mejorando la calidad de vida de los salmantinos sin dejar a nadie atrás".

El 57,37% de las cuentas se destina al gasto social. Para cultura y educación, se refuerzan la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y la red de bibliotecas, con aumentos del 15,37% y del 8%, hasta alcanzar 5.334.485 euros.

En deporte, se consignan 3.835.300 euros, con atención al deporte base y bonificaciones a clubes por 446.317 euros. Para conciliación, ludotecas y escuelas infantiles recibirán 3.005.641 euros (+38,2%), mientras que dependencia y ayuda a domicilio suman 8.798.171 euros (+9,6%). Los programas para mayores, como Salamanca Acompaña, Edades y Vida Independiente, reciben 1.958.650 euros (+6,7%).

Asimismo, 2.669.605 euros se destinan a la protección social de personas y familias vulnerables, y se eleva un 13% el apoyo a más de 120 entidades y asociaciones, hasta 4.476.987 euros.

En vivienda, el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo destina 2.328.357 euros a rehabilitación y 2.385.709 euros para concluir viviendas de alquiler protegido y construir otras 33 en Pizarrales y la calle de La Radio, con 222 plazas de aparcamiento.

El presupuesto contempla también 221.940 euros para el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer y 170.000 euros para asociaciones que trabajan en igualdad, violencia de género o apoyo a madres vulnerables. La Concejalía de Juventud contará con 460.000 euros para programas, certámenes y proyectos específicos.

Calidad de los servicios públicos

Las cuentas refuerzan el empleo asociado a los servicios públicos. La partida de personal crece un 2,67% hasta 1.296.347 euros, y 74.487.879 euros se destinan a limpieza, alumbrado, zonas verdes, conservación de viales, gestión de tráfico, piscinas, escuelas infantiles, ayuda y comida a domicilio y transporte urbano.

Carbayo destaca que "estas cifras aseguran la continuidad y mejoran la calidad de los servicios que usan a diario los salmantinos".

Inversiones estratégicas y transformación urbana

El esfuerzo inversor asciende a 19.475.492 euros (+18,68%), que llegan a 35.871.351 euros con aportaciones del Patronato de la Vivienda, Zaldesa y fondos europeos.

Entre los proyectos financiados con fondos FEDER destacan TRUST, con 1.890.183 euros, y Raíles Verdes, con 850.300 euros, para renaturalizar la ciudad y reconvertir la vía férrea urbana de la Ruta de la Plata.

En el proyecto CoNEcta Salamanca, se programan 7.511.104 euros para eficiencia energética, urbanización de espacios y creación de huertos urbanos, así como la reforma de la Casa de la Juventud de Garrido y la humanización del paseo de los Madroños.

En logística e industria, el Puerto Seco recibe 5.016.000 euros para obras ya adjudicadas, y Zaldesa financia 8.347.489 euros para urbanizar nuevo suelo industrial.

La red de centros tecnológicos municipales se consolida con 1.530.872 euros en el antiguo Albergue Lazarillo y 805.950 euros para la Casa de la Juventud.

En vialidad y urbanización, se destinan 4.389.382 euros, incluyendo fases de La Vega, aceras en Ciudad Jardín, calle Río Primera, parques infantiles y conservación de plazas y escaleras históricas.

Redes de agua suman 731.000 euros, mientras que el alumbrado público se renueva con 7.430.372,36 euros, reemplazando el 63% de luminarias antiguas.

En instalaciones deportivas, se consignan 1.416.328 euros, incluyendo mejoras en campos, pabellones y climatización del Teatro Liceo, así como mejoras en centros de mayores.

La conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural recibe 712.996 euros, destacando intervenciones en el antiguo solar de las Adoratrices, el Pozo de Nieve y el Cerro de San Vicente.

Equilibrio financiero y sostenibilidad

Carbayo ha señalado presupuesto crece gracias a un aumento de los ingresos corrientes (+4,22%) y de capital (+26,9%). Los ingresos propios se mantienen estables por la congelación de impuestos y tasas.

El alcalde de Salamanca también ha querido destacar que "esta decisión compensa el ajuste obligado por el 'tasazo' de la basura de Pedro Sánchez, impuesto a los salmantinos y a todos los españoles".

Las transferencias aumentan un 6,5%, incluyendo aportaciones autonómicas y fondos europeos FEDER y Next Generation. Se prevé una operación de crédito de 4.608.870 euros, equivalente a la amortización del ejercicio, dejando abierta su no formalización si el superávit de 2025 lo permite.

Finalmente, el alcalde salmantino ha indicado que la deuda municipal se situaría en 64.855.340,63 euros, con un endeudamiento del 35,11%, "garantizando" la estabilidad y sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.