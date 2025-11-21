Un turismo se lleva por delante a tres personas en La Alberca: fueron trasladadas al centro de salud

Tres personas han resultado heridas después de ser atropelladas por un turismo en la calle Luciano Barcala, en la localidad salmantina de La Alberca. El suceso se ha producido escasos minutos antes del mediodía, y ha causado heridas de diversa consideración a un hombre de 77 años de edad, y dos mujeres de 75 y 61 años.

Los tres fueron atendidos in situ por los servicios sanitarios y trasladados en ambulancia soporte vital básico al centro de salud de la localidad.

Sin embargo, este no ha sido el único incidente registrado en la provincia de Salamanca. A las 01.44 horas, un motorista de 31 años resultó herido tras colisionar con un turismo en la carretera de Ledesma, en Salamanca. Fue evacuado al Complejo Asistencial Universitario.

Ya por la mañana, a las 08.18 horas, un patinete eléctrico atropelló a una joven de 26 años en la carretera de Navahonda, mientras que a las 08.55 horas se produjo una colisión por alcance en la avenida Juan de Austria, en Salamanca, con una mujer de 41 años atendida por heridas leves.

A las 13.07 horas, otro aviso alertó de un choque entre un turismo y una furgoneta en la rotonda de Leclerc, en Carbajosa de la Sagrada, donde un varón de unos 35 años sufrió molestias cervicales.