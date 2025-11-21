El pueblo de Salamanca que subasta una gran parcela para crear un hotel y un restaurante en la autovía a Portugal

¿Te apetece una parcela hotelera junto al área de servicio de la A-62? Puedes hacerlo. El Ayuntamiento de Martín de Yeltes (Salamanca) ha lanzado una oferta por el desarrollo local con la convocatoria de la subasta de una parcela de algo más de 12.000 metros cuadrados situada junto al área de servicio de la A-62, en sentido Portugal.

Un terreno que, hasta ahora discreto y silencioso, podría convertirse en poco tiempo en un punto de acogida para viajeros, camiones exhaustos de ruta y turistas en busca de descanso.

El municipio de Martín de Yeltes, a 20 de noviembre de 2025, cuenta con una población de 387 habitantes, según datos de 2024. La población total del municipio es de 475 habitantes, que incluye las pedanías de Campocerrado, Castillejo de Yeltes y Collado de Yeltes, según fuentes de 2025.

Según las bases de la licitación, la parcela deberá destinarse a la implantación de usos turísticos permanentes que incluyan, como mínimo, un alojamiento hotelero y un establecimiento de restauración, tal y como marca la Ley de Turismo de Castilla y León.

El pliego de condiciones se encuentra disponible tanto en la sede electrónica municipal como en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 10 de diciembre, una fecha que, en el calendario local, empieza a oler a oportunidad.

La iniciativa no llega sola. Forma parte de un conjunto de movimientos con los que el Ayuntamiento quiere impulsar la vida económica y social de la villa. Entre ellos destaca la promoción, junto con la empresa pública SOMACyL, de viviendas protegidas.

Para ello se ha habilitado una bolsa de inscripción abierta incluso a personas no residentes en Martín de Yeltes, que podrán informarse en las oficinas municipales.

También avanzan otros proyectos sobre suelo municipal: la redacción del plan parcial de un nuevo sector residencial y la inminente contratación del proyecto de urbanización de la segunda fase del polígono industrial “Las Eras”, cuya primera etapa está ya casi completamente ocupada y palpita con la actividad reciente.