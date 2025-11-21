Carbayo defiende el protagonismo de las empresarias en el crecimiento económico de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante un encuentro en la Torre de los Anaya

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha puesto en valor el protagonismo de las empresarias en el crecimiento económico de la ciudad durante un encuentro en la Torre de los Anaya con cerca de medio centenar de integrantes de la Asociación de Empresarias de Salamanca (Aesal).

Carbayo confía plenamente en el impulso municipal para que mujeres emprendedoras lideren el desarrollo socioeconómico de la capital charra.

El alcalde de Salamanca cree que la ciudad avanza hacia un modelo productivo que une talento, emprendimiento e innovación para crear riqueza y empleo.

Por eso ha recordado los datos del pasado octubre, con "538 personas desempleadas menos" que hace un año, y el aumento de la movilidad laboral interprovincial, con "2.450 trabajadores más" en lo que va de 2025. Y sostiene que la ciudad es "ideal para invertir" y para desarrollar proyectos de vida.

Salamanca Tech

Bajo la marca Salamanca Tech, instituciones, centros de investigación, universidades y empresas consolidan un ecosistema que genera empleo cualificado y atrae inversión gracias a dos ejes estratégicos: la tecnología y la logística. Carbayo situó el Puerto Seco y el suelo industrial como claves del Corredor Atlántico y recordó la construcción de la fábrica de Tebrio, dirigida por la CEO Adriana Casillas.

El Ayuntamiento mantiene abierta hasta el 7 de diciembre la convocatoria de Abioinnova, la incubadora biosanitaria ubicada en La Platina. Allí se asientan empresas como ViroFend Therapeutics, liderada por la doctora Sara Cuadrado-Castaño, reciente pregonera de las Ferias y Fiestas.

Carbayo anunciaba también la creación de la Escuela Municipal de Mujer y Ciencia, prevista para 2026 y promovida junto a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Castilla y León. Será un espacio de divulgación y reflexión con investigadoras y tecnólogas de las universidades de la ciudad.

El Consistorio mantiene medidas fiscales para favorecer a autónomas y pymes. Incluyen la bonificación del 99% en la licencia de apertura, del 50% en licencias urbanísticas para reformas, doce años consecutivos de congelación de impuestos y ventajas en tasas y precios públicos dirigidas a familias con menos ingresos y al dinamismo económico.

Las empresarias cuentan también con el convenio con Iberaval, que bonifica costes financieros como comisiones de aval, intereses o gastos de estudio, apertura o notaría. Las ayudas alcanzan los 10.000 euros por operación, con un mínimo subvencionable de 400 euros.

El alcalde ha subrayado que las políticas municipales mejoran la inserción laboral de las mujeres y su acceso a puestos de responsabilidad. Destacó las cuatro ediciones del Programa de Alta Dirección e Innovación para Mujeres, con 126 participantes, y anunció una quinta edición en 2026.

El CEFOL cuadruplicó este año la oferta formativa según las necesidades de contratación de las empresas locales. En 2026 incorporará una nueva nave del proyecto Laboris Helmántica y un espacio para formación en hostelería.

La Escuela de Emprendimiento ha permitido la recualificación y adaptación de 223 personas en su primer año, 121 de ellas mujeres. Programas como Emprende y Avanza cuentan con un 81% de participación femenina; Upskilling, con un 80%; y Reactiva tu Futuro, con un 68%.

El Ayuntamiento mantiene acuerdos con empresas de economía social que prestan servicios municipales. Carbayo afirmó que gran parte de los empleos de inserción corresponden a mujeres y que, en atención a la dependencia, "el 95% de la plantilla son trabajadoras".

El alcalde concluía en dicho evento que la aportación de las mujeres es "vital" para el desarrollo de Salamanca, fundamentales en el presente y en el "futuro prometedor" de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de Aesal, Elena Borrego, quiso agradecer "el apoyo constante y la confianza" del Ayuntamiento hacia las empresarias. Valoró la utilidad de los programas municipales y destacó que el encuentro permitió trasladar necesidades y conocer recursos.

Finalmente, Borrego ha recordado que "apoyar a quienes inician un negocio es esencial", pero insistió en la importancia de acompañar a quienes sostienen empleo y actividad desde hace años, porque forman parte "del motor que sostiene el desarrollo de Salamanca".