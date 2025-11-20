El torero Alejandro Talavante, Pregonero Mayor del Carnaval del Toro 2026 en Ciudad Rodrigo: "Obligado a aceptar"

El matador de toros Alejandro Talavante será el Pregonero Mayor del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en 2026. El torero ha aceptado la propuesta trasladada por el alcalde, Marcos Iglesias, que ha confirmado la designación y ha subrayado la relevancia del diestro para un evento que considera esencial en la vida mirobrigense.

Marcos Iglesias ha expresado su reconocimiento a Talavante por aceptar el ofrecimiento. El alcalde ha agradecido en su nombre y en el de la ciudad que el torero se incorpore al acto inaugural de las Fiestas Grandes.

También ha destacado que Talavante es "uno de los principales matadores de toros de la actualidad", situado como número 1 del escalafón y celebrando sus 20 años de alternativa. Según el alcalde, el diestro es además "un entusiasta de nuestro Carnaval".

Por su parte, Alejandro Talavante ha confesado que, aunque ha recibido numerosas propuestas para pronunciar pregones, el de Ciudad Rodrigo es una cita "obligada a aceptar".

El matador ha aceptado por el "intenso vínculo" que mantiene con la ciudad y su reconocimiento de que es "una de las ciudades que más trabajan en defensa y promoción de la Tauromaquia en sus múltiples facetas".

El torero ya participó en el Carnaval del Toro de este año el sábado 1 de marzo junto a Enrique Ponce y Juan Ortega, además de la novillera Raquel Martín, en una corrida con reses de la ganadería El Freixo. Su presencia en esa jornada reforzó una relación que ahora culmina con su designación como pregonero.

El Pregón Mayor del Carnaval del Toro 2026 se celebrará el 13 de febrero, Viernes de Carnaval, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Talavante será el encargado de abrir oficialmente las Fiestas Grandes de Miróbriga.

Antes de su intervención en el teatro, realizará el tradicional "pregoncillo" desde la galería alta de la Casa Consistorial ante una Plaza Mayor convertida en coso taurino, un acto que sirve cada año como preludio popular al inicio del Carnaval.