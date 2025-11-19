La Junta invertirá 26 millones en el nuevo Distrito Tecnológico de Salamanca: "Un ecosistema de innovación y empleo"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, firman el protocolo de colaboración para el desarrollo de un Distrito Tecnológico, este miércoles Susana Martín ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Salamanca, Carlos Carbayo y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, han firmado este miércoles un protocolo para la creación de un Distrito Tecnológico en el sector Sendero de las Cregas, que albergará iniciativas y proyectos empresariales vinculados a la ciencia, la investigación y la tecnología, con el objetivo de crear empleo y atraer y retener talento.

Dentro de este proyecto, el Gobierno autonómico destinará cerca de 26 millones de euros a urbanizar el espacio y construir en él un primer edificio tecnológico-empresarial. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca aportará 11 millones de euros, mientras que la Universidad construirá un segundo edificio que acogerá la nueva Facultad de Ingeniería Informática, destinada a convertirse en la piedra angular del Campus.

Mañueco ha destacado que este protocolo servirá para "para dar un nuevo impulso a la ciudad y a la provincia". "Es un gran día para el futuro de Salamanca y quiero agradecer a las dos instituciones su contribución para hacerlo posible de la mano de la Junta. Las sociedades más desarrolladas son las que apuestan por la universidad y la investigación y hoy se da un gran paso para ampliar un espacio urbano para albergar proyectos empresariales vinculados a la ciencia, a la investigación y a la tecnología", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha destacado que el nuevo Distrito Tecnológico va a ser "un ecosistema de innovación, de emprendimiento, de creación de empleo y de retención y atracción del talento". "La iniciativa pública va a dar el primer paso y facilitar que el sector privado redoble sus esfuerzos", ha señalado, asegurando que el objetivo es fomentar la colaboración "entre la comunidad docente y científica y las empresas y emprendedores para hacer de Salamanca y Castilla y León un polo tecnológico de referencia en Europa".

Un trabajo de años

Mañueco ha recordado que este proyecto es fruto del trabajo iniciado hace ya varios años, cuando las tres instituciones firmaron un primer protocolo destinado a reforzar el impulso económico de Salamanca. Desde entonces, todas las actuaciones previstas han avanzado, según el presidente, "a buen ritmo, con la mayoría de los proyectos ejecutados al 100%", como la incubadora AbioInnova, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o la primera fase del Puerto Seco con su plataforma logística intermodal, entre otros ejemplos.

"A finales del pasado año se firmó un segundo protocolo con el objetivo de ampliar y reforzar aquel acuerdo inicial, incorporando nuevas actuaciones destinadas a acelerar el desarrollo económico y consolidar oportunidades de futuro. Con la firma de hoy, se da un paso decisivo en la materialización de esos compromisos, cumpliendo de nuevo con Salamanca y apostando por un futuro de mayor dinamismo económico y de creación de oportunidades", ha señalado.

Presupuestos

Por otro lado, Mañueco ha destacado que el Gobierno autonómico refuerza en el proyecto de Presupuestos para 2026 las partidas destinadas al impulso de la actividad empresarial y, en concreto, a las actividades vinculadas a la ciencia, la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías.

Así, las cuentas contemplan 289 millones de euros para la creación de empresas, la mejora de la competitividad y la internacionalización; 125 millones de euros para polígonos industriales, la mayor inversión en este ámbito de toda la historia de la Comunidad, con actuaciones específicas en Salamanca para el Puerto Seco, los polígonos de Ciudad Rodrigo y Ledrada, así como para el desarrollo de este nuevo Distrito Tecnológico. Asimismo, se destinan 476 millones de euros a programas de I+D+i y nuevas tecnologías, también la cifra más elevada en este ámbito.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido al Ayuntamiento y a la Universidad de Salamanca su "dedicación" a la hora de impulsar este proyecto y ha recordado que esta colaboración institucional "es esencial para el progreso, la creación de oportunidades y el desarrollo tecnológico, empresarial y académico de la provincia y del conjunto de la Comunidad".