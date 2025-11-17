Santa Marta de Tormes limpia y acondiciona dos kilómetros de la ribera del Tormes con ayuda de la Junta

Santa Marta de Tormes está ejecutando esta semana un plan de acondicionamiento de dos kilómetros de la ribera del Tormes. La actuación se centra en el Sector 2, junto a la avenida de La Serna y el paseo del Parque Fluvial.

Los trabajos avanzan con la subvención Montel de la Diputación de Salamanca, financiado por la Junta de Castilla y León, que permite contratar a una cuadrilla de operarios desempleados para tareas de tala y limpieza.

La concejala de Medio Ambiente, Marta Labrador,ha subrayado que "en los últimos años el Ayuntamiento ha acometido actuaciones para poner en valor las zonas verdes que se encuentran junto al río".

Marta Labrador también ha recordado que se han creado sendas peatonales para favorecer el tránsito y el disfrute vecinal. Añadió que el propósito municipal es mantener en las mejores condiciones estos espacios, que calificó como de "gran valor ambiental".

El operativo actual actúa sobre 500 metros cuadrados distribuidos en dos kilómetros de longitud y 25 metros de ancho. Los trabajadores están desbrozando, retirando maleza y eliminando vegetación catalogada como innecesaria.

También están talando árboles que presentan mal estado o enfermedades, con el fin de asegurar la conservación y seguridad de la ribera.

Marta Labrador ha explicado que "no solo actuamos con fondos propios, sino que solicitamos todas aquellas ayudas que nos llegan de otras administraciones", como es el caso de la Junta y la Diputación.