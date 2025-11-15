Javier Teira, ex de Vox: "Castilla y León debe tener un presidente del PP, no hay otra alternativa"

La XI Legislatura toca a su fin en Castilla y León. Las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026 pondrán el broche final a cuatro intensos años para la vida política de la Comunidad. Una legislatura convulsa, que se inició con un Gobierno de coalición entre PP y Vox, tras el acuerdo rubricado entre ambas formaciones en marzo de 2022, y que finaliza con los dos partidos más distanciados que nunca después de más de un año de encontronazos y desencuentros, desde la salida de los de Santiago Abascal del Ejecutivo en julio de 2024.

Vox encara la recta final de la legislatura, además, aún sin candidato para los comicios autonómicos y con un liderazgo diferente a con el que la empezó, tras la dimisión, en febrero de 2025, del exvicepresidente de la Junta y exportavoz de la formación en las Cortes, Juan García-Gallardo, y su sustitución por David Hierro.

Una dimisión que se debió a la negativa de Gallardo a firmar la expulsión del grupo parlamentario, impuesta por la dirección nacional de Vox, de dos procuradores críticos, el salmantino Javier Teira y la burgalesa Ana Rosa Hernando, al considerar que no contaba con las garantías jurídicas suficientes. Desde entonces, los dos representantes díscolos, que finalmente fueron expulsados por la nueva Portavocía del grupo, se han desempeñado como procuradores no adscritos en las Cortes autonómicas.

El salmantino Javier Teira, que preside en la Comunidad la asociación Avanza en Libertad, compuesta, en su mayor parte, por exmiembros de Vox descontentos con el rumbo del partido, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y hace un balance de sus más de nueve meses como procurador no adscrito en las Cortes, se muestra muy crítico con su exformación, que, asegura, "tiene un discurso socialista nacionalista", y considera que la Comunidad debe tener un presidente del PP porque “no hay otra alternativa”.

Una etapa de "libertad"

"Después de las idas y venidas iniciales, y de ver cómo se colocaban las cosas, ha sido una época desde el punto de vista político satisfactoria porque he podido estar con libertad en las Cortes, con muchas limitaciones porque no hay intervenciones y no tenemos medios para desarrollar nuestra labor y habría que hacer una crítica de la situación del procurador no adscrito", apunta.

Teira destaca que "es difícilmente materializable" el mandato de los ciudadanos siendo procurador no adscrito pero muestra su satisfacción por la "libertad" de la que ha podido gozar durante estos meses.

"Ha habido algunas preguntas orales, pude defender hace unas semanas una Proposición No de Ley (PNL) muy interesante sobre el dato, pero es muy limitado. Tengo la satisfacción de haber podido ejercer durante todo este tiempo con libertad y autonomía de conciencia la función representativa pero decepción al comprobar la verdadera situación de la maquinaria política que nos gobierna a los ciudadanos", señala, en declaraciones a este medio.

Descontento con Vox

Además, apunta que ha salido de los últimos plenos de las Cortes "muy cabreado" al considerar que se ha podido observar que la vida política se reduce a "un juego de partidos" y se muestra muy crítico con las actuaciones de su expartido. "Vox ha estado votando con el PSOE para hacerle oposición al PP. Te preguntas a qué juegan, yo se bien a que juegan porque lo conozco desde dentro, pero lo que siento, más que decepción, es preocupación sobre qué secuelas va a tener esto, cómo va a continuar y en qué manos vamos a quedar", lamenta.

El procurador no adscrito se muestra convencido de que tanto PSOE como Vox bloquearán los presupuestos para 2026, que se encuentran en plenas negociaciones en las Cortes para no dar una "baza electoral" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de cara a las elecciones de marzo. "Creo que van a bloquear porque si lo sacasen adelante le darían una baza electoral al PP y están jugando precisamente a lo contrario, entonces me imagino que bloquearán", considera.

Un "clavo ardiendo"

Teira considera que el auge de Vox en las encuestas a nivel nacional no se reflejará en las elecciones autonómicas de Castilla y León ante las divisiones internas de las que, a su juicio, adolece la formación. "Vox Ávila saltó por los aires, en Segovia tienen las suyas también, en Medina del Campo también han tenido lío, en Salamanca la situación es realmente mala, en Castilla y León a Vox no le arriendo la ganancia", señala.

Y asegura que, tras los comicios de marzo, podrían darse dos escenarios que, desde su punto de vista, no serían positivos para los ciudadanos de la Comunidad. Por un lado, hace referencia a una posible alianza del PSOE con los partidos provincialistas. "No porque yo tenga ningún problema con Soria ¡Ya!, Por Ávila o muchas cosas de las que dice UPL, sino porque había un presidente socialista y yo no quiero un presidente socialista", afirma.

Pero considera que tampoco sería bueno para los castellanos y leoneses que Vox fuese "el clavo ardiendo del Gobierno del PP". "El PP puede hacer lo que considere oportuno y conveniente pero yo con Vox procuraría no tener que pactar después de la experiencia habida. Tu puedes tener un pacto más o menos accidentado pero lo de aquí ha sido terrible, no debería ser una perspectiva a plantear, aunque la política hace extraños compañeros de cama", apunta.

Teira asegura que los últimos debates en las Cortes han sido "la materialización y la secuela de lo que se ha vivido" y hace referencia, sobre todo, "al tono y al contenido" de los ataques de Vox al PP. "Uno siempre puede discrepar, pero cuando hay ese tono de hostilidad personal tiene muy poco sentido", afirma.

Por otra parte, el procurador no adscrito hace referencia a que están surgiendo "muchas iniciativas" en la Comunidad, como el nuevo partido de Silvia Clemente, Nueve Castilla y León, o la reciente reunión de los partidos municipalistas en Palencia. "El ambiente está muy agitado y es un poco incógnita lo que puede pasar aquí", señala.

La "irracionalidad" de Vox

Teira asegura haberse dado cuenta, al tomar perspectiva, de que Vox no era su "lugar". "Yo sigo defendiendo las mismas ideas liberal-conservadoras, incluso muy conservadoras, pero mi lugar no es un sitio donde impera la irracionalidad, la deslealtad y la falta de cordura. Es un juego en el que no he entrado nunca y no era mi sitio, hay veces en la vida en las que uno tiene que reconocer que uno se ha equivocado y Vox hoy es más perjudicial que beneficioso para lo que necesita la sociedad", asegura.

Además, señala que Castilla y León tiene que tener un presidente del PP "porque hoy por hoy no hay otra alternativa", aunque considera que a los populares, en ocasiones, "les falta ambición política". "España y Castilla y León se enfrentan a retos muy importantes que hay que afrontar con ambición y sin temor a que te pongan el sambenito. El PP no lo ha hecho mal en la Comunidad, pero el papel que jugaba Vox, el Vox que creíamos que era cuando comenzamos, pues ya no hay partido que lo juegue", lamenta.

El procurador también se pronuncia acerca de las críticas del exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a Vox. "Es muy sensible con los problemas del electorado joven, es un defensor de la vida, y en eso coincido plenamente con él, ha sido vicepresidente de la Junta, portavoz del grupo parlamentario y es normal que esté en el candelero público. La gente siempre está pendiente de qué hace o qué va a hacer y es algo totalmente lógico", afirma.

Avanza en Libertad

Sobre la asociación Avanza en Libertad, que el propio Teira preside en Castilla y León, asegura que, a corto plazo, "de lo que se trata es de consolidar la plataforma en la sociedad civil, de organizar una serie de actos y participaremos en el debate político que va a haber en las elecciones autonómicas".

"Avanza en Libertad no nace para convertirse en un partido político porque no se dan las condiciones y no es el momento, cuando se hace algo en la vida debe ser para aportar y uno debe saber a partir de qué punto puede empeorar las cosas, además de las limitaciones personales porque los miembros tenemos nuestro trabajo y nuestra vida personal", afirma.

El exprocurador de Vox asegura que tienen "vocación de servicio público" pero que las circunstancias "lo que permiten y aconsejan por el momento es participar como sociedad civil para que haya un discurso liberal-conservador que no se diluya". "Es el que ha abandonado Vox, porque está en otra cosa, está en un discurso de socialismo nacionalista y oportunismo en los pactos internacionales que yo no comparto y que en Avanza en Libertad no entendemos", señala.

Además, asegura que, desde la asociación, se pronunciarán acerca de todas las opciones que se presenten y de las propuestas que se hagan de cara a las elecciones autonómicas de marzo de 2026 en la Comunidad. "Me gustaría que hubiese una opción de derechas liberal-conservadora que aportase esa ambición política que aportaba Vox al tándem con el PP. Pero queda mucho por ver, de aquí a las elecciones se modificarán los discursos y yo no doy nada por supuesto, pero espero que el debate político esté a la altura", apunta.

Con todo, insiste en su decepción con el panorama político actual en la Comunidad y hace referencia a un discurso del histórico político inglés Oliver Cromwell en el Parlamento británico que, según apunta, refleja a la perfección lo que piensa.

"En aquel discurso, el 20 de abril de 1653, Cromwell dijo: "¡No queréis trabajar por el bien público! ¡Sólo queréis eternizaros en el poder!". Desgraciadamente es lo que veo cuando asisto a los debates en las Cortes y me preocupa", señala, pero, a la vez, muestra su voluntad de aportar desde Avanza en Libertad para mejorar la situación. "Trataremos de poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan lo mejor posible", zanja.