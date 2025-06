La asociación de los rebeldes de Vox se presenta en Castilla y León arropada por Olona: "Salir del Gobierno fue un error"

La asociación impulsada por los rebeldes de Vox se presenta este viernes en Castilla y León. Avanza en Libertad −cuyo nombre se asemeja al del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, La Libertad Avanza, aunque sus miembros señalan que la coincidencia no fue deliberada− celebrará un acto en la ciudad de Burgos en el que estará arropada por la exdiputada Macarena Olona.

La asociación, compuesta por exconcejales y ex diputados autonómicos de Vox que se han marchado de la formación por discrepancias con la dirección o han sido expulsados, se presentará en sociedad en la Comunidad a las 19:00 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal de la capital burgalesa y, tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda sobre seguridad ciudadana.

En el acto intervendrán el presidente de Avanza en Libertad en la Comunidad, el procurador no adscrito de las Cortes Javier Teira, la vicepresidenta, la también procuradora no adscrita Ana Rosa Hernando, la exdiputada de Vox Macarena Olona, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Pérez de la Sota y la portavoz de la asociación en Baleares Idoia Ribas.

También estarán presentes miembros de la asociación en Aragón, Asturias, la Comunidad de Madrid y Cataluña, el secretario general de la Confederación de Seguridad Local y Autonómica (CSLA), Ildefonso Rodíguez, el responsable de Comunicación de Jupol, Raúl Gutiérrez, un representante del SUP y la delegada de Nuestro Corazón por Bandera, Ángeles López.

Luchar contra la "polarización"

El presidente de Avanza en Libertad en Castilla y León y procurador en las Cortes, expulsado del Grupo Vox el pasado mes de febrero y actualmente no adscrito, Javier Teira, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la asociación es "una iniciativa de la sociedad civil" que tiene la peculiaridad de estar promovida por políticos.

"Es una mesa a la que nos podemos sentar todos los que hemos salido de Vox por problemas de diversa índole y que hemos entendido que el primer movimiento que había que hacer no era fundar un partido", asegura, haciendo hincapié en la necesidad de "enriquecer el debate de las ideas en la derecha".

A juicio de Teira, ese enriquecimiento debería servir "para evitar que la defensa de unas ideas de derecha conduzca a una polarización irreconciliable en el mapa político". "Así no solucionamos nada y en política tenemos que estar para solucionar problemas, no para crear problemas adicionales", apunta.

El procurador advierte de que en el ámbito de la derecha hay "una carencia de tejido asociativo de la sociedad civil" y asegura que la asociación ha ido creciendo "de forma muy rápida" con cada vez mayor número de adhesiones, ya que las causas de su salida de Vox "se repiten de forma constante en otras comunidades autónomas".

El "fracaso" de Vox

Teira vincula el surgimiento de Avanza en Libertad con "el fracaso de Vox a nivel local y autonómico".

"Somos todos concejales, alcaldes y diputados autonómicos. Pensamos que el clavo ardiendo de la política española para superar el estadio de Sánchez no puede ser este Vox de Bambú y lo decimos con la seguridad que nos da conocer desde dentro como funciona esto", asegura.

El procurador señala que los miembros de la asociación denuncian la "falta de democracia interna" en el partido de Santiago Abascal y "una deriva ideológica que no tiene nada que ver con los principios que impulsaban el Vox original".

"Abascal decía que fundaba Vox porque no había democracia interna en el PP", recuerda, lamentando también la incorporación del partido al Grupo Patriots, impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Órban, en el Parlamento Europeo y su salida del Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rechazo del "identitarismo"

"Ha habido una polarización ideológica y una cosa es ser de derechas o incluso muy de derechas, como me catalogo yo mismo, y otra renunciar a la deliberación racional para defender tus ideas. Esa corriente nacionalpopulista, ese identitarismo nacionalista, yo entiendo que no tiene nada que ver con la identidad nacional española", afirma.

Teira asegura que "se puede tener una tendencia ideológica u otra" pero que "lo español no coincide con ese identitarismo". "Yo defiendo siempre que lo peculiar y lo genuino de España es la idea de libertad. Uno defiende las ideas que defienda pero en libertad y sin ceder a la tentación de renunciar a la deliberación racional", insiste.

Además, hace hincapié en que "no podemos añadir al problema sociopolítico que tenemos un problema de conflicto civil" y asegura que "la solución no puede ser el enfrentamiento irreconciliable entre una derecha y una izquierda que no pueden ponerse de acuerdo".

El procurador critica, además, el creciente enfrentamiento entre PP y Vox. "El colmo es que esa confrontación entre los partidos de derecha resulte en la imposibilidad de una coalición seria, rigurosa y responsable, porque eso es darle el trabajo hecho a Sánchez y al PSOE", denuncia.

El "error" de salir del Gobierno

Teira se muestra convencido de que la salida de Vox del Gobierno de coalición con el PP, en julio de 2024, fue "un error". "Yo fui escéptico desde el principio y conforme fue avanzando el tiempo me di cuenta de que fue un error", asegura.

Y se muestra convencido de que para España hubiera sido mejor "contar con gobiernos de coalición fuertes" que hubieran trasladado "más seguridad" a la ciudadanía. "Dado el funcionamiento del partido no teníamos nada que decir, son lentejas, las tomas o las dejas, y eso introdujo una serie de dinámicas que llevaron a la ruptura", añade.

E insiste en que enfrentarse al reto de "terminar a la etapa de Sánchez" en un escenario de enfrentamiento entre los partidos del espectro de la derecha "es un suicidio".

Una asociación, no un partido

Teira asegura que Avanza en Libertad no se plantea, por el momento, convertirse en un partido político. "Es un salto cualitativo que no está a nuestro alcance y no creemos que sea prudente en el estado actual de cosas", afirma.

Con todo, se muestra convencido de que la asociación les da un espacio "en el que poder expresar de forma coherente" sus ideas. "Se trata de introducir un punto de rigor, coherencia y seriedad porque tenemos problemas muy serios que no se solucionan si nos atenemos exclusivamente a una dinámica partidista", afirma.

El procurador ve "muy complicado" que Vox "vuelva a su esencia" porque la directiva nacional "se ha bunkerizado" y, con respecto al PP, señala que es un partido "muy heterogéneo" y asegura que "sería bueno que recuperase la defensa de esos valores y facilitase esa reconstrucción de la derecha".

"A mí me gustaría una derecha que funcionase de forma coherente, unida y responsable y creo que el PP de Castilla y León estaba funcionando de esa manera en el pacto de Gobierno, no comparto la idea de Vox de que lo incumpliese", apunta.

La importancia de la seguridad

El acto de este viernes en Burgos, además de la presentación oficial de Avanza en Libertad en Castilla y León, albergará una mesa redonda con el nombre '¿Quién cuida a quien nos cuida? Modelo Bukele de seguridad', en el que se analizará la situación de "indefensión" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Teira asegura que es "un honor" contar con la exdiputada de Vox en el Congreso Macarena Olona en el acto, que acude como persona independiente ya que no forma parte de la asociación. "No podemos mostrar otra cosa que agradecimiento. Es una abogada del Estado de muchísimo prestigio y ha sido una personalidad muy relevante de la vida de Vox en sus inicios", afirma.

El procurador señala que en la mesa redonda se analizará la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se encuentran "en una situación de desprotección de medios materiales y de cobertura legal".

"Estamos viendo una violencia nueva, que no era habitual en España, a la que se tienen que enfrentar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de lo que se trata es de reclamar los medios y las condiciones para ellos, para que puedan defender nuestros derechos", afirma.

Además, hace hincapié en el "importante" papel de la asociación Nuestro Corazón por Bandera en su reivindicación de que se declare profesión de riesgo a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Que haya cosas tan obvias desde el punto de vista técnico y democrático que no se estén llevando a cabo por problemas de enfrentamientos entre partidos y por las dinámicas internas de los partidos es algo que no puede ser y nosotros no vamos a mantenernos en silencio", zanja Teira.