Más de un millar de personas salen a correr por las calles de Salamanca contra la violencia de género

Salamanca celebra su VIII edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género

Más de 1.000 personas salieron este domingo a las calles de Salamanca para correr contra la violencia de género. La octava edición de la carrera y marcha impulsada por el Ayuntamiento cumple un año más con el objetivo de alzar la voz contra esta lacra social.

La carrera competitiva, de 10 kilómetros, ha contado con la participación de 723 corredoras y corredores. Está incluida en el Calendario Autonómico y en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca.

Por otro lado, 242 personas asistieron a la marcha participativa y lúdica, recorriendo 1,6 kilómetros del casco histórico de la ciudad charra.

Al igual que en otras ediciones, la VIII Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género ha contado paralelamente con una programación gratuita dirigida, principalmente, a niños y adolescentes.

Para ello, se han preparado actividades como el Atletismo Divertido, con un desfile incluido con antorcha olímpica que sirvió de inicio de la Olimpiada Infantil en la que participaron 67 menores. También ha habido animación, con el objetivo de facilitar la participación de las familias.

La prueba deportiva forma parte de un mes de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, culminando estas el 25 de noviembre con la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor.