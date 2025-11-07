Santa Marta estrena una nueva ruta turística peatonal y ciclista de casi cinco kilómetros junto al río Tormes

Santa Marta de Tormes ha inaugurado este viernes una nueva ruta peatonal y ciclista de 4,6 kilómetros que discurre paralela al río Tormes y pone en valor su entorno natural, cultural y artístico. La senda, que parte del Puente del Pradillo (en la Vía Helmántica) y finaliza en el Paseo Bernis, se enmarca en el Programa de Voluntariado Juvenil 2025 Los Puentes del Arte.

Un recorrido que une arte, naturaleza y educación ambiental

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha inaugurado esta nueva senda que refuerza el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la cultura y la educación ambiental.

Mingo ha destacado que esta iniciativa “ha sido una excepcional oportunidad para que Santa Marta se uniera a un programa consolidado de éxito, que nos permite contar con un nuevo recurso turístico y natural junto a la capital salmantina”. El regidor ha subrayado, además, el protagonismo de la Isla del Soto, “nuestra joya natural y puerta de entrada a Santa Marta”.

El recorrido atraviesa la ribera del Tormes e integra distintos elementos culturales y artísticos, como las esculturas de la Ruta de Arte Emboscado o los murales del artista Rober Bece, inspirados en la flora y fauna del entorno.

Paneles, códigos QR y una experiencia interpretativa

El itinerario incluye paneles informativos y códigos QR que permiten al visitante conocer la riqueza natural y cultural del entorno, facilitando una experiencia educativa e interpretativa.

A través de estos recursos digitales, los visitantes pueden acceder a información sobre los museos, salas de exposiciones, rutas y actividades disponibles en el municipio, consolidando así una oferta cultural y familiar a pocos minutos de la capital.

Durante el recorrido, los paseantes pueden disfrutar de las vistas de la Catedral Vieja y la Catedral Nueva de Salamanca, que se alzan al fondo del paisaje fluvial, creando una postal que combina naturaleza, historia y arte.

“Una fusión entre arte y naturaleza”

El director de la Oficina Verde de la USAL, Pedro Gallego, ha resaltado la importancia de extender la acción universitaria más allá de la capital. “La vocación de la Universidad no se limita a una ciudad. Queremos colaborar en iniciativas que fusionen arte y naturaleza y tengan un impacto social importante, haciendo nuestras ciudades más habitables y humanas”, ha señalado.

Un nuevo impulso al turismo local

Con esta nueva senda, Santa Marta amplía su red de recursos turísticos y naturales, consolidando su imagen como destino sostenible, cultural y familiar. La ruta junto al Tormes invita a vecinos y visitantes a descubrir el paisaje fluvial desde una perspectiva más cercana, activa y respetuosa con el entorno.