Arranca la Ruta 66 de la gastronomía americana en Salamanca: hamburguesas, hot dogs XXL y mucho más

Presentación de la Ruta 66 en Salamanca y su provincia

Los salmantinos se preparan para un viaje con sabor a carretera, humo y rock and roll. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca anuncia la Ruta 66, un recorrido gastronómico que llevará a salmantinos y visitantes a recorrer los grandes clásicos de la cocina americana del 7 al 16 de noviembre de 2025.

El presidente de la Asociación, Jorge Carlos Moro Corredera, ha destacado la importancia de esta iniciativa que aúna sabor, creatividad y espíritu de ruta, agradeciendo la colaboración de Mahou, la Cámara de Comercio de Salamanca, la CES y Iberelectrica.

Quince establecimientos se suman a esta experiencia cinco estrellas, sirviendo sus mejores versiones de platos ‘made in USA’. Por ejemplo, hamburguesas jugosas, costillas al horno, hot dogs XXL, nachos rebosantes de queso fundido y alitas con salsa BBQ.

En esta ruta de sabor, el público al final tiene la última palabra. Los comensales podrán votar su plato favorito escaneando el código QR disponible en los carteles y salvamanteles de los locales participantes.

El ganador se llevará el Trofeo Ruta 66 y un cheque de 500 euros cortesía de Mahou. Además, entre todos los votantes se sorteará un lote de productos.

Mapa de la ruta 66 en Salamanca

La difusión correrá por redes sociales, webs y calles gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio y la CES, para que nadie se quede sin su bocado de la Ruta 66.

Estos son los 15 establecimientos y su plato

Bar Restaurante Cuatro Gatos (Rúa Mayor, 29): 6 alitas Mississippi con salsa BBQ

Oslo Gastroteca (Calle Van Dyck, 5): Hamburguesa Oslo

Oslo Gastroteca (Plaza Corrillo, 20): Nachos a lo Oslo

The Holy Cross (Calle Obispo Jarrín, 12): Burguer de cerdo sweet chili

Blanco&Negro Café Tapas (Calle Alfonso de Castro, 8): Perrito Chihuahua Charro Chino

Charra Burger (Calle Espoz y Mina, 20): Hamburguesa Harley Davidson

Taquería Morra Chilanga (Calle Garrido y Bermejo, 4): Chili con carne

Panka Street Food (Plaza del Corrillo, 22): Hot Dog Caracas

Brooklyn&Co (Calle Concejo, 1): Nashville Hot Dog

La Bodeguita de Anita (Calle Ovalle, 28): Perrito XL

Restaurante Canijo (Parque de la Alamedilla, 12): La Canijo Party

Bar Verdi (Calle Grillo, 24): Costilla asada al horno de leña con baño de salsa barbacoa

La Competencia (Plaza del Peso, 4): Hamburguesa Highway Bacon

Mesón Restaurante Las Villas del Rocío (Calle Lago, 1, Santa Marta de Tormes): Momento BBQ

La Plata (Calle Recreo, 93, Béjar): Burgerlap

De esta manera, Salamanca se convierte durante diez días en el mapa del sabor más americano, más auténtico.