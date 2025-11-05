Arranca la Ruta 66 de la gastronomía americana en Salamanca: hamburguesas, hot dogs XXL y mucho más
Del 7 al 16 de noviembre, 15 locales viajarán por los sabores de Estados Unidos sin salir de la provincia salmantina.
Los salmantinos se preparan para un viaje con sabor a carretera, humo y rock and roll. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca anuncia la Ruta 66, un recorrido gastronómico que llevará a salmantinos y visitantes a recorrer los grandes clásicos de la cocina americana del 7 al 16 de noviembre de 2025.
El presidente de la Asociación, Jorge Carlos Moro Corredera, ha destacado la importancia de esta iniciativa que aúna sabor, creatividad y espíritu de ruta, agradeciendo la colaboración de Mahou, la Cámara de Comercio de Salamanca, la CES y Iberelectrica.
Quince establecimientos se suman a esta experiencia cinco estrellas, sirviendo sus mejores versiones de platos ‘made in USA’. Por ejemplo, hamburguesas jugosas, costillas al horno, hot dogs XXL, nachos rebosantes de queso fundido y alitas con salsa BBQ.
En esta ruta de sabor, el público al final tiene la última palabra. Los comensales podrán votar su plato favorito escaneando el código QR disponible en los carteles y salvamanteles de los locales participantes.
El ganador se llevará el Trofeo Ruta 66 y un cheque de 500 euros cortesía de Mahou. Además, entre todos los votantes se sorteará un lote de productos.
La difusión correrá por redes sociales, webs y calles gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio y la CES, para que nadie se quede sin su bocado de la Ruta 66.
Estos son los 15 establecimientos y su plato
Bar Restaurante Cuatro Gatos (Rúa Mayor, 29): 6 alitas Mississippi con salsa BBQ
Oslo Gastroteca (Calle Van Dyck, 5): Hamburguesa Oslo
Oslo Gastroteca (Plaza Corrillo, 20): Nachos a lo Oslo
The Holy Cross (Calle Obispo Jarrín, 12): Burguer de cerdo sweet chili
Blanco&Negro Café Tapas (Calle Alfonso de Castro, 8): Perrito Chihuahua Charro Chino
Charra Burger (Calle Espoz y Mina, 20): Hamburguesa Harley Davidson
Taquería Morra Chilanga (Calle Garrido y Bermejo, 4): Chili con carne
Panka Street Food (Plaza del Corrillo, 22): Hot Dog Caracas
Brooklyn&Co (Calle Concejo, 1): Nashville Hot Dog
La Bodeguita de Anita (Calle Ovalle, 28): Perrito XL
Restaurante Canijo (Parque de la Alamedilla, 12): La Canijo Party
Bar Verdi (Calle Grillo, 24): Costilla asada al horno de leña con baño de salsa barbacoa
La Competencia (Plaza del Peso, 4): Hamburguesa Highway Bacon
Mesón Restaurante Las Villas del Rocío (Calle Lago, 1, Santa Marta de Tormes): Momento BBQ
La Plata (Calle Recreo, 93, Béjar): Burgerlap
De esta manera, Salamanca se convierte durante diez días en el mapa del sabor más americano, más auténtico.