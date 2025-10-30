Guijuelo aplaza la aplicación del "basurazo" y congela otras cuatro tasas

El pleno del Ayuntamiento de Guijuelo aprueba retrasar la aplicación de la tasa de basuras

El pleno municipal del Ayuntamiento de Guijuelo ha aprobado aplazar la aplicación del incremento de la tasa de basuras con los votos a favor del PP, las abstenciones de PSOE y Ciudadanos y el rechazo de Vox. Asimismo, ha congelado otras cuatro tasas municipales.

De esta forma, los grupos han acordado aplazar lo que los 'populares' han denominado como "basurazo", que "obliga el Gobierno central" a incorporar a todos los ayuntamientos.

La medida queda suspendida en su aplicación con el objetivo de que la tasa sea "lo menos gravosa, poder contar con el estudio más justo posible y con la intención de aportar un valor añadido a este nuevo impuesto", según ha destacado el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín.

Para el primer edil, la nueva tasa de basuras es "difícil de comprender y difícil de cumplir objetivamente, para los municipios".

Por eso, ha asegurado que el Ayuntamiento de Guijuelo está "tratando de hallar la mejor manera para que la tasa sea lo más justa posible, que no sea muy gravosa para los guijuelenses y que sea lo más objetivo posible, dentro de la dificultad que supone su aplicación".

Su intención es aprobar el incremento a mediados de diciembre, una vez que cuenten con toda la información de la localidad en su conjunto.

Por otro lado, se ha aprobado también congelar el IAE, el impuesto de actividades económicas, el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía, el impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras, además de la tasa de las instalaciones deportivas y piscinas.

El resto se actualizará aplicando el 2,7% que corresponde al IPC. Por último, las modificaciones de las tasas aprobadas se incorporarán a partir del 1 de enero de 2026.