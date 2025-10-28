Scala Coeli se reinventa: una nueva visita más digital y vanguardista a partir de la próxima primavera

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama, han presentado hoy los detalles del proyecto de actualización y ampliación expositiva de Scala Coeli, que los visitantes podrán disfrutar a partir de la próxima primavera.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 519.943 euros. La mayor parte de la inversión será cubierta por el Ayuntamiento a través del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con fondos Next Generation y la Junta de Castilla y León, mientras que la Pontificia de Salamanca, propietaria del inmueble, aporta 60.000 euros.

García Carbayo destacó que esta colaboración es un "buen ejemplo de colaboración institucional para engrandecer uno de los buques insignia" de la oferta cultural de la ciudad.

La renovación se centra en una museografía minimalista y contemporánea, buscando unir el valor patrimonial del edificio con un lenguaje vanguardista. Un pilar clave es la fuerte apuesta por la digitalización, que incluirá la creación de gemelos digitales, audioguías avanzadas y el uso de la realidad aumentada.

La "ascensión transformadora" a las torres incluye intervenciones artísticas de gran impacto. El Primer Matroneo estará dedicado a la reina Margarita de Austria con la exposición “El sueño de una reina”, cuyo punto álgido será un ‘neo-retablo’ audiovisual de 3,5 metros creado por el vídeo-artista Chema Alonso.

La Escalera del Campanero ofrecerá una experiencia "neobarroca, emocional y diferente" con la intervención ‘Latiendo’ de Daniel Calogar, que fusiona tecnología, video-mapping y una banda sonora ad hoc.

Una de las principales novedades es la apertura del Segundo Matroneo, un espacio que había permanecido inaccesible. Este acogerá la atractiva propuesta expositiva ‘Los Tesoros Ocultos’, vinculada a la rica colección de pinturas de la Universidad Pontificia/Clerecía.

Además, la intervención ofrece la posibilidad de realizar dos itinerarios expositivos diferentes: uno a través del coro de la iglesia y otro a través de la escalera del campanero.