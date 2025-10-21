Un incendio afecta a cuatro viviendas del casco urbano de Villanueva del Conde

Un incendio declarado hoy a las 10.45 horas ha afectado a cuatro viviendas del casco urbano del municipio salmantino de Villanueva del Conde. Una de las casas sufrió el desprendimiento parcial de la fachada, que estuvo a punto de alcanzar a uno de los camiones de bomberos, aunque no se registraron daños personales.

Hasta 15 efectivos y seis vehículos de bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación participaron en las tareas de extinción en el municipio, donde permanecen retenes de vigilancia. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Tamames, Béjar, Ciudad Rodrigo y Guijuelo, que trabajaron en las labores de refrigeración y contención para evitar la propagación del fuego a las viviendas colindantes.

El trabajo de los bomberos se vio dificultado por el complicado acceso a la zona, ante la imposibilidad de la entrada de vehículos de altura por las calles y la limitada maniobrabilidad de las escalas. Ante esta situación, se movilizó un vehículo de altura del parque de Ciudad Rodrigo y la escala del parque de Béjar, mientras que la nodriza tuvo que ser desmovilizada.

La Diputación dio aviso a la coordinadora del CEAS de la zona por si fuera necesaria la activación de recursos sociales o de emergencia para atender a las personas afectadas por el incendio. En estos momentos, los efectivos del SPEIS mantienen el incendio controlado y centran sus esfuerzos en la refrigeración y revisión del área afectada para asegurar su completa extinción.