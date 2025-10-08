Guijuelo estrenará la cuarta oficina de atención al empresario de CEOE Cepyme en la provincia de Salamanca
Ofrecerá asesoramiento personalizado, apoyo técnico y formación para empresarios, emprendedores y autónomos de la localidad.
Los empresarios y autónomos del municipio salmantino de Guijuelo dispondrán muy pronto de un nuevo espacio donde consultar sus dudas y recibir asesoramiento por parte de CEOE Cepyme. La localidad estrenará una oficina de atención al empresario que está dentro de la estrategia de la patronal salmantina por acercarse al territorio.
Este miércoles han firmado el convenio entre el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y el vicepresidente de CEOE Cepyme Salamanca, Manuel Prieto. Ambos han destacado que esta iniciativa servirá para "acercar la patronal al tejido empresarial de esta comarca".
Las oficinas de atención al empresario están dentro del Proyecto Provincia de CEOE Cepyme Salamanca. Son lugares donde se ofrece tanto apoyo técnico como formación para empresarios, autónomos y emprendedores.
Están enfocadas a una atención personalizada de las necesidades de cada uno de los proyectos empresariales. También organizan talleres dirigidos a mejorar la competitividad de las empresas de cada municipio.
La nueva oficina de Guijuelo se instalará en un espacio de la Plaza Mayor de la localidad, según ha confirmado el alcalde durante la firma del convenio.
Esta será la cuarta oficina de este tipo que se pone en marcha en la provincia de Salamanca. Ya funcionan en La Alberca, Vitigudino y Peñaranda de Bracamonte. Con el Proyecto Provincia CEOE Cepyme Salamanca tiene como objetivo reforzar sus "esfuerzos por la vertebración territorial".