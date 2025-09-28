Lola, la superabuela de La Alberca, cumple 107 años y tiene el generoso secreto para llegar a esta edad

Lola González Varea que, en su cumpleaños número 107, ha recibido la visita de sus familiares Cedida

La residencia Colisée de Santa Marta de Tormes, en Salamanca, se ha llenado de emoción y alegría este fin de semana con la celebración del cumpleaños número 107 de Lola González Varea.

Rodeada de familiares y amigos, y con la presencia especial de la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, Lola recibió el homenaje que su vida merece.

Nacida en un pequeño municipio de Ávila, Lola encontró su hogar en La Alberca desde muy joven. Allí dedicó su vida al cuidado de sus padres, dejando a un lado la posibilidad de formar su propia familia.

Su entrega y generosidad, sin embargo, la han convertido en un ejemplo de amor en una vida plena de dedicación y cariño hacia los suyos.

Desde hace siete años, Lola reside en la residencia Colisée, donde ha encontrado un entorno agradable y cercano que la acompaña en su día a día.

En esta ocasión, el equipo del centro se ha unido a su familia para ofrecerle una celebración llena de recuerdos, risas y momentos entrañables, recordando la riqueza de una vida que, a sus 107 años, sigue inspirando a todos los que la rodean.