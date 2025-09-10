Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el transporte público

Salamanca vivirá este viernes, 12 de septiembre, una jornada diferente con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España.

La etapa 19 atravesará la ciudad y obligará a activar un amplio operativo de la Policía Local para ordenar el tráfico y garantizar la seguridad de vecinos y corredores.

Los cortes de tráfico comenzarán a las 15:45 horas y se prolongarán hasta aproximadamente las 16:40, cuando concluya el paso del pelotón.

El recorrido urbano es extenso

Desde la avenida de la Merced y la avenida de Salamanca, seguirá por Raimundo de Borgoña y el paseo del Doctor Torres Villarroel, para después tomar la avenida de Mirat, la plaza de España y el paseo de Canalejas.

Desde allí, los ciclistas bajarán por el Rector Esperabé y la avenida Reyes de España hasta cruzar el puente Enrique Estevan.

Una vez en la otra orilla del Tormes, la caravana avanzará por la glorieta Vettones y Vacceos, el paseo del Progreso, la carretera de la Fregeneda, la calle Buenaventura, la avenida Virgen del Cueto y Saavedra y Fajardo, para terminar saliendo por la N-630.

Autobuses y aparcamientos condicionados

Durante ese intervalo, el transporte urbano se verá igualmente afectado.

Todas las líneas de autobús permanecerán paradas, salvo la número 15, que será la única en mantener su servicio. Una vez se reabra el tráfico, las líneas volverán a la normalidad.

También el aparcamiento sufrirá restricciones. Desde las 22:00 horas del jueves, 11 de septiembre, y hasta que concluya el evento, estará prohibido estacionar en todo el trazado de la etapa.

Un escenario deportivo

La llegada de la Vuelta transformará por una hora la rutina diaria de Salamanca. Calles normalmente colapsadas de tráfico se vaciarán de coches para dejar paso al colorido pelotón, que convertirá a la capital charra en un circuito urbano improvisado.

Una cita que, como cada año, despertará expectación entre vecinos y aficionados al ciclismo, aunque obligue a reorganizar costumbres por unas horas.