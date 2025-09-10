La ilusión se multiplica en Santa Marta: la ONCE reparte 175.000 euros en un día

La fortuna se ha dejado ver en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes.

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del martes 9 de septiembre dejó nada menos que 175.000 euros en el municipio salmantino.

Cinco cupones, premiados con 35.000 euros cada uno, cambiaron la cara de la jornada a varios vecinos.

El encargado de repartir la suerte fue Iván Pérez Fernández, vendedor de la ONCE, que se convirtió en protagonista involuntario de la mañana. Sus clientes habituales y quienes probaron fortuna ese día se llevaron un premio que, más allá de la cifra, ha llenado de ilusión a la localidad trastormesina.

El Cupón Diario de la ONCE reparte cada jornada un premio mayor de 500.000 euros al número y la serie, junto a otros 49 premios de 35.000 euros, como los que se quedaron en Santa Marta.

Además, ofrece cientos de premios de cuantía menor, lo que convierte a este sorteo en uno de los más populares y seguidos en todo el país.