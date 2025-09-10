La ilusión se multiplica en Santa Marta: la ONCE reparte 175.000 euros en un día
Los cupones se pueden adquirir a través de la red de más de 20.000 vendedores de la ONCE en toda España, unos 800 de ellos en Castilla y León.
La fortuna se ha dejado ver en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes.
El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del martes 9 de septiembre dejó nada menos que 175.000 euros en el municipio salmantino.
Cinco cupones, premiados con 35.000 euros cada uno, cambiaron la cara de la jornada a varios vecinos.
El encargado de repartir la suerte fue Iván Pérez Fernández, vendedor de la ONCE, que se convirtió en protagonista involuntario de la mañana. Sus clientes habituales y quienes probaron fortuna ese día se llevaron un premio que, más allá de la cifra, ha llenado de ilusión a la localidad trastormesina.
El Cupón Diario de la ONCE reparte cada jornada un premio mayor de 500.000 euros al número y la serie, junto a otros 49 premios de 35.000 euros, como los que se quedaron en Santa Marta.
Además, ofrece cientos de premios de cuantía menor, lo que convierte a este sorteo en uno de los más populares y seguidos en todo el país.