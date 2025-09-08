La Guardia Civil localiza en buen estado a una joven desaparecida en Guijuelo

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. Archivo

La mañana de este lunes arrancaba con preocupación en Guijuelo.

Una familia alertó a la Guardia Civil de la desaparición de su hija de 18 años, que había abandonado el domicilio voluntariamente.

La angustia se apoderó de los familiares que, de inmediato, avisaron a las autoridades para localizarla y comprobar que se encontraba en buen estado.

Los agentes de la Guardia Civil del Puesto de Guijuelo, con la colaboración de la Policía Local, centraron la búsqueda en diferentes puntos del municipio.

Finalmente, poco antes de las 16:00 horas, la joven fue localizada en una peña de la localidad. Estaba en buen estado de salud y no fue necesario activar a los servicios médicos. Tras el hallazgo, pudo regresar a su hogar junto a su familia.

La Guardia Civil recuerda en este sentido que, ante cualquier desaparición, la rapidez es clave.

Insisten en que es falso el mito de que haya que esperar 24 horas para denunciar. La comunicación inmediata permite iniciar la búsqueda cuanto antes y aumenta las posibilidades de que todo termine, como en este caso, con un desenlace positivo.