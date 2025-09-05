Sorprendido robando en un coche en Garrido: detenido el autor de los saqueos en parkings de Salamanca

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre al que se le atribuyen varios robos en el parking de la Avenida de Portugal y en un garaje de la calle Bierzo.

Además, también se le imputa un delito de estafa por haber utilizado una tarjeta de crédito sustraída en uno de los vehículos para realizar cargos fraudulentos.

La intervención se produjo pasada la medianoche del 4 de septiembre, cuando un vecino que paseaba por la zona de Garrido alertó a los agentes tras escuchar cómo se rompía el cristal de un coche.

Al acercarse, vio a un individuo dentro del turismo, con la ventanilla fracturada, revolviendo en el interior. Los policías comprobaron los hechos al llegar y sorprendieron al sospechoso en el lugar.

En el registro le fueron incautados varios utensilios usados para delinquir, un rompelunas, guantes de látex, una linterna y dos navajas, junto con una mochila cargada de efectos presuntamente robados: perfumes, gorras, ropa, monedas y un bolso de cuero.

La investigación permitió vincularlo con los robos cometidos en la Avenida de Portugal y en un garaje de la calle Bierzo. A ello se suman las operaciones fraudulentas realizadas con la tarjeta sustraída.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, pasó a disposición judicial. Finalmente, el juez decretó su puesta en libertad.