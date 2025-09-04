San Esteban de la Sierra se prepara para las Fiestas del Cristo 2025: música, toros, peñas y tradiciones

El municipio salmantino de San Esteban de la Sierra, cuenta los días para reencontrarse con una de sus señas de identidad: las Fiestas del Cristo 2025.

8 días, en los que, la localidad serrana, desplegará un completo programa que entrelaza devoción al Santo Cristo, las tradiciones de siempre y la alegría compartida entre vecinos, peñas y visitantes.

La cita, organizada por la Peña del Cristo y el apoyo del Ayuntamiento, es uno de los momentos más esperados del calendario festivo de la Sierra de Francia, donde el sonido de los tamborileros, el color de los desfiles y la música de las orquestas marcan el pulso de unos días en los que la vida del pueblo se vuelca en la calle.

Arranque con sabor popular

El inicio oficial llegará el sábado 6 de septiembre con el traslado de enseres y los primeros campeonatos de cartas.

Una chocolatada en el Barrio Arriba, organizada por la Peña El Lituero y amenizada por el tamborilero José Luis Benito “El Salao”, dará paso a la actuación del grupo “Los Amigos de las Sevillanas” y a la primera verbena con el Trío Timanfaya.

El domingo estará marcado por el partido de fútbol sala entre padres e hijos y por el concurso de repique de campanas para los más pequeños, donde se forjan los futuros “repicadores” de la Sierra.

El protagonismo de las peñas

Las peñas volverán a demostrar que son el alma de las fiestas. El jueves 11 organizarán la gymkhana nocturna, mientras que el viernes 12 será uno de los días fuertes: concurso de Limón Serrano, juegos infantiles, suelta de cabezudos, pasacalles con charanga y la cena en la Plaza Mayor. La noche concluirá con verbena y baile.

El sábado 13 concentrará algunos de los momentos más esperados: el corte del castillo, el concurso de repique senior, la coronación de la reina y damas de honor y el pregón de Francisco Hernández Bullón.

La quema del castillo y la verbena con la orquesta Carisma coronarán una jornada que mezcla emoción, música y arraigo de la sierra.

Fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra Rosa Gómez Archivo

Día grande y devoción

El domingo 14 será el día más solemne, con la misa en honor al Santo Cristo, acompañada por el coro rociero de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Salamanca, la procesión por las calles del municipio y los bailes de los jóvenes danzadores.

No faltarán los juegos infantiles ni el certamen de tamborileros en el Corral del Cura, que cada año refuerza la riqueza cultural de la música tradicional. La noche seguirá con la orquesta Kamaléon y el DJ Pato, que prolongarán la fiesta hasta la madrugada.

El lunes 15 tomará protagonismo el mundo taurino. Tras el desenjaule de los toros y el encierro en los chiqueros, la plaza acogerá el festival taurino sin picadores, con reses de la ganadería Puerto de San Lorenzo y el matador Francisco Montero en el ruedo.

La tarde traerá el desfile de carrozas y disfraces, y la noche se cerrará con el simbólico “Entierro del Anisete”, cita imprescindible para las peñas.

Aunque el 15 marca el final, la programación se prolongará hasta el sábado 20, cuando el reparto de la carne del toro pondrá el broche a las celebraciones.

Puedes consultar aquí toda la programación al detalle